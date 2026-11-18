Фото: Evgeny Fedoskov/Копирайт фото: Росконгресс

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев оценил возможную потребность госкорпорации в судах ледового класса в объеме до 40 единиц. Об этом он рассказал на «Мировых атомных днях» в Анталье. Программа строительства такого флота, по оценке главы госкорпорации, может занять 10–15 лет.

Речь идет о разных типах грузовых судов: в будущем флоте предполагаются контейнеровозы, балкеры и суда для генеральных грузов. Чтобы реализовать программу, потребуется разместить крупный объем заказов в судостроении. Глава госкорпорации обозначил приоритет отечественных предприятий.

Алексей Лихачев так объяснил очередность заказов: «Первый блок заказа по ледовому судостроению, конечно, будет предложен российским судостроителям». Он напомнил об опыте работы госкорпорации с российскими верфями. Как именно предприятия будут участвовать в новой программе, еще предстоит решить.

Переговоры продолжаются и по международному направлению. Китайская NewNew Shipping Line заинтересовалась перевозками в Россию, транзитными маршрутами и вложениями в инфраструктуру. Однако вопросы финансирования, по словам главы госкорпорации, пока остаются открытыми.

Алексей Лихачев связал возможное привлечение иностранных партнеров прежде всего с финансовыми инструментами. Для будущих проектов надо согласовать условия привлечения денег и выстроить приемлемую модель финансирования. Приоритет контрактов с российскими верфями при этом сохраняется.

Заявление прозвучало на форуме, проходившем 12–13 ноября. О результатах переговоров госкорпорация намерена сообщать по мере принятия решений. Конкретных бизнес-решений о начале строительства пока не принято.

Татьяна Юрьева