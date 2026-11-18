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Губернатор Белгородской области накануне провел заседание координационного совета по развитию жилищного строительства и комплексному развитию территорий. Александр Шуваев рекомендовал к реализации проект застройки нового микрорайона Рождественский в Старом Осколе.

На сегодняшний день в северо-восточной части города проживает около 150 тысяч жителей. На территории многие годы не хватает социальной и инженерной инфраструктуры. Старооскольская администрация разработает мастер-план города и на долгосрочную перспективу определит приоритетные направления развития городской среды, общественных пространств и инфраструктуры. Это позволит повысить качество жизни местного населения.

В реализации масштабного строительства нового микрорайона Рождественский, который станет одним из элементов развития территории, планирует принять участие компания «Металлоинвест». Здесь на площади порядка 13,5 га планируют построить свыше 176 тысяч квадратных метров квартир, что обеспечит жильем около шести тысяч человек. Еще порядка 10 гектаров займет социальная инфраструктура. Для удобства и комфортного проживания жителей планируют построить школу на 1100 мест, детский сад на 350 мест, новую поликлинику и ряд спортивных объектов.

- Важно, что часть жилья будет реализовываться для льготных категорий граждан. Сроки реализации – по 2036 год с поэтапным вводом жилья, - отметил глава региона Александр Шуваев.

Что касается проведения коммуникаций в новый микрорайон, по газу и электричеству техническая возможность есть. При этом пока большой дефицит по водоснабжению и водоотведению. Для решения проблемы разработали дорожную карту и запланировали реконструкцию и строительство сетей новых водозаборных узлов.

- Поручил детализировать транспортную инфраструктуру с учетом перспективной нагрузки на дороги. Также необходимо синхронизировать графики ввода жилья со строительством социальных объектов и инженерных сетей. Жилье не должно вводиться без готовой инфраструктуры, - подчеркнул губернатор Шуваев.