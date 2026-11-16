Фото Ивана Беляева/Копирайт: Госкорпорация «Росатом»

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что пуск АЭС «Аккую» в Турции запланирован на январь–февраль 2027 года. О сроках он рассказал журналистам 13 ноября на полях форума «Всемирные атомные дни» в Анталье.

До начала пусковых работ, по словам главы госкорпорации, остается получить разрешение на горячую обкатку. В момент его выступления решение ожидали в ближайшие часы. Во время обкатки оборудование проверят при штатных параметрах с внешним источником энергии и имитаторами вместо топлива.

«Я очень надеюсь, что эти испытания мы пройдем успешно, и уже в декабре начнется загрузка реального топлива в корпус первого реактора, а в январе-феврале Турция получит это долгожданное атомное электричество», – сказал Алексей Лихачев.

Отдельно генеральный директор «Росатома» рассказал об экономической модели проекта. Межправительственное соглашение допускает вхождение инвестора с долей до 49%. Им может стать турецкая компания либо инвестор из другой страны, если такое участие разрешит правительство Турции. Юридические лица в Турции уже выразили интерес, однако переговоры пока остаются конфиденциальными.

«Сегодня есть юридические лица в Турции, которые выразили такое желание», – уточнил Алексей Лихачев. Глава «госкорпорации связывает возможное изменение финансово-экономической модели с этапами становления и работы первого блока. По его оценке, участие турецкого инвестора в капитале «Аккую Нуклеар» укрепит организационную и финансовую устойчивость проекта. Переговоры о возможной доле продолжаются.

Татьяна Юрьева