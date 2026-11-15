Лихачев рассказал о продаже электроэнергии для Хальмахеры

Копирайт фото: Ленинградская АЭС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев прокомментировал соглашение с индонезийской PT Pembangkit Listrik Nuklir о снабжении атомной энергией острова Хальмахера. Договоренность достигнута на Российской энергетической неделе.

Договоренность глава госкорпорации назвал первым в мире соглашением о продаже электроэнергии между странами, у которых нет общей границы. По словам Алексея Лихачева, остров будут снабжать энергией два плавучих блока суммарной мощностью 200 МВт. Их планируют оснастить реакторами семейства РИТМ, применяемыми на новейших атомных ледоколах, а срок эксплуатации блоков составит 60 лет.

«Мы продаем электричество на другой конец света. Наше уникальное решение позволяет тиражировать и такой подход», – сказал Алексей Лихачев. Он связал развитие сотрудничества с курсом Индонезии на укрепление энергетической безопасности и углеродную нейтральность. Ранее глава госкорпорации встретился с президентом страны Прабово Субианто.

Алексей Лихачев также отметил роль частного бизнеса в крупных атомных проектах при системной поддержке государства. По словам индонезийского партнера, проект реализуется на коммерческой основе в формате B2B, за счет частных инвестиций и без средств бюджета страны. В 2025 году атомную энергетику включили в национальный энергетический план Индонезии. «Росатом» предложил сначала использовать малые плавучие блоки, а затем перейти к наземным АЭС большой мощности. Переговоры об аналогичных партнерствах идут с другими странами Юго-Восточной Азии и Африки.

Татьяна Юрьева