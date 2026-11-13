Лихачев открыл в Турции программу для молодых атомщиков

Копирайт фото: Госкорпорация «Росатом»

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев 12 ноября открыл в Анталье молодёжную программу «Энергия атома – талантам: лидерство, развитие, вдохновение». Международный форум «Мировые атомные дни – 2026» начался с этой программы. На неё собрались 250 молодых представителей атомного сообщества из 35 стран.

На открытии глава госкорпорации говорил о том, чего атомная промышленность ждёт от молодых специалистов. Отрасли нужны люди, способные осваивать технологии, предлагать идеи и работать на стыке профессий. Он также объяснил, как корпорация помогает молодёжи получить опыт работы в отрасли.

«Росатом» создаёт для молодёжи возможности знакомиться с работой предприятий, перенимать опыт наставников и участвовать в реальных проектах», – сказал Алексей Лихачев. Он объяснил, что речь идёт о том, какой вклад в будущее отрасли может внести новое поколение атомщиков.

Лихачев также объяснил, чем связаны встречи в Турции и России. Диалог, начавшийся в Москве в 2025 году, в Анталье продолжился обсуждением вклада атомной энергетики в климатическую повестку.

В тот же день гендиректору госкорпорации представили итоги молодёжных диалогов на заседании Совета Impact Team 2050. Он поддержал идею объединить молодых атомщиков в команды по странам и платформы по регионам. Корпоративная академия госкорпорации сообщила, что члены и наставники Совета провели эти диалоги после встречи с ним 26 июня в Обнинске.

Госкорпорация организовала двухдневную встречу для зарубежных партнёров, чтобы продвигать атомные технологии. Форум дополняет повестку климатической конференции ООН COP31.

Татьяна Юрьева