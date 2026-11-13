Шуваев: «За лето больше 82 тысяч детей отдохнули в Белгородской области и за ее пределами»

.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев отчитался заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко об итогах летней оздоровительной кампании. Глава региона доложил, что с начала года в области в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 10 из 21 детских лагеря. На территориях еще пяти лагерей были развернуты пункты временного размещения для жителей приграничных населенных пунктов. При этом летнюю кампанию для детей на Белгородчине не остановили.

В ходе совещания Шуваев рассказал, что в уцелевших загородных центрах, центре «Воин», пришкольных лагерях дневного пребывания и трудовых отрядах на территории Белгородской области время смогли провести почти 63 тысячи юных белгородцев.

Также благодаря решению Правительства РФ Белгородская область получила 1,2 млрд рублей на организацию детского отдыха для 16,5 тысячи ребят за пределами региона. на сегодняшний день квота полностью освоена.

Кроме того, благодаря «Университетским сменам» Минобрнауки и «Движению первых» на «Азовском взморье» отдохнули и поправили здоровье 1 500 ребят. Еще 1500 детей из приграничных территорий провели время в лагерях на Кубани на средства, которые дополнительно выделила «Единая Россия». Приоритет отдавали семьям участников СВО и льготным категориям.

- Благодарю Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, министра просвещения Сергея Кравцова и всех причастных. Спасибо РЖД за оперативное предоставление состава Белгород-Анапа, руководству Краснодарского края и Крыма, а также коллективам лагерей и санаториев, принявших наших ребят. С учетом осенних смен всего охватили отдыхом 82 180 детей. Благодарю Правительство РФ и всех, кто помогал. Эту работу обязательно продолжим, - подчеркнул губернатор Белгородской области Шуваев.