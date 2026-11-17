Копирайт фото: Госкорпорация «Росатом»

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на «Мировых атомных днях» в Анталье заявил, что без развития атомной энергетики невозможно достичь климатических целей. Он связал эту задачу с потребностью людей в электричестве и необходимостью снижать воздействие его производства на природу.

По мнению главы госкорпорации, нехватка электроэнергии мешает обеспечить людей водой и продовольствием. Поэтому мировая генерация должна расти, но одновременно нужно уменьшать ее влияние на окружающую среду. Алексей Лихачев говорил и о неравенстве в доступе к электричеству.

На площадке российского павильона климатической конференции ООН COP31 он отдельно говорил о положении дел в России. «Атомная энергетика является важнейшей составляющей низкоуглеродного энергобаланса России. Она обеспечивает выработку половины всей чистой энергии в нашей стране», – сказал Алексей Лихачев. По его оценке, надежность атомных станций служит энергетической безопасности и развитию российской экономики.

Еще один пример применения атомных технологий – малые станции для Крайнего Севера. Лихачев сообщил, что госкорпорация вместе с Курчатовским институтом разработала линейку таких АЭС разной мощности. По его оценке, они могут изменить жизнь в Арктике без ущерба для ее хрупкой природы. При работе в Арктике, подчеркнул он, вопросы экологии и климата имеют особое значение.

На форуме глава госкорпорации также говорил о будущем применении источников энергии: для полетов, освоения Луны и работы на орбитах, по его оценке, понадобятся компактные автономные решения. «Мировые атомные дни» проходили в Анталье 12–13 ноября на полях COP31.

Татьяна Юрьева