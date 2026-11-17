Мое главное достижение - команда единомышленников, управленцев, специалистов, рабочих, которым по плечу решить вопросы любой сложности, - с гордостью подчеркивает Вячеслав Поярков.

Идея этого призыва заключается в том, что при наличии надлежащего доступа к лечению недуга и поддержке благополучия у каждого человека с диабетом есть шанс жить хорошо. Выход - использование устройства, способного сделать жизнь больного комфортнее и безопаснее, то есть инсулиновой помпы. А Россия вынуждена закупать дорогостоящие аппараты за рубежом, потому что отечественных производителей нет.

Вячеслав Поярков и коллектив физико-технической лаборатории - Олег Марков и Евгений Белкин, ее руководитель.

Знай болховских

Увидев однажды, как в аэропорту мужчина делал себе укол инсулина в живот, генеральный директор Болховского завода полупроводниковых приборов Вячеслав Поярков разговорился с ним и понял: вот тема для направления! В нашей стране 5 млн людей, больных диабетом, из них 94% инсулинозависимых.

У коллектива БЗПП наработаны опыт создания высокотехнологичной продукции для оборонной и космической промышленности, потенциал научно-конструкторского бюро и техническая база с уникальным оборудованием. Именно это давало уверенность в том, что проект способны реализовать в Болхове.

За несколько лет специалисты БЗПП создали отечественную инсулиновую помпу для непрерывного подкожного введения инсулина. Сейчас эта тема очень актуальна в рамках антироссийских санкций. (https://mir24.tv/news/16692881/diabet-pod-kontrolem:-kak-delayut-insulinovye-pompy-v-rossii)

Назвали разработчики первую отечественную инсулиновую помпу «БЭТА». В сравнении с зарубежными аналогами имеет улучшенные технико-эксплуатационные характеристики.

По отношению к зарубежным аналогам болюс (дозировка инсулина) самый маленький, что позволяет впрыскивать более точную дозу для конкретного человека, в том числе и для детей. Существенно и ценовое преимущество болховской инсулиновой помпы. Но работы над ее усовершенствованием продолжаются, хотя, как говорят специалисты, болховская инсулиновая помпа уже сейчас имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами: легче, меньше, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика, дизайн разработан с учетом возрастных особенностей детей. Пока «БЭТА» предполагает управление дозировкой со стороны врача. Ведутся работы по созданию датчика, который будет замерять уровень сахара и автоматически давать команду на корректировку дозы. Для создания такого процессора БЗПП имеет свое производство кристаллов, есть все необходимое оборудование. Сегодня завершили следующий этап: создали собственные инфузионные наборы, магистрали для введения растворов.

В ходе работы над инсулиновой помпой болховские инженеры-электронщики презентовали шаговый микродвигатель, который по размеру в два раза меньше зарубежных аналогов - всего 6 мм, в то время как самый миниатюрный китайский образец, который закупают российские производители, - 12 мм. Двигатель можно использовать не только в качестве комплектующего элемента «БЭТА», но и для продукции других предприятий приборостроения. Проявленный к этому изделию интерес и огромный потенциал рынка (вся современная техника и электроника основаны на шаговых двигателях) создают предпосылки для запуска отдельного производства на БЗПП. В России шаговые двигатели пока никто не выпускает. В новой концепции разработаны планетарный и циклоидальные редукторы, драйвер управления, установка автоматической намотки стартера шаговых двигателей серии «Немо».

Болховские инженеры-электронщики уже подготовили к выпуску линейку двигателей с разными габаритами. Это самые популярные стандарты широкого потребления.

Профессиональный праздник коллектив встречает с отличным настроением.

Наука поставлена во главу угла

Здесь сумели сохранить науку, тогда как другие производства избавлялись от нее. Сегодня в коллективе трудятся доктора и кандидаты технических наук. К тому же Вячеслав Поярков имеет научную степень кандидата технических наук, поэтому активно участвует во всех разработках, зачастую и начинаются они по его инициативе. Более 13 лет ведутся исследования в физико-технической лаборатории БЗПП. Тема научно-исследовательской работы - разработка приборов неразрушающего контроля над процессом формирования топографии микрорельефа поверхности. Принцип действия данных приборов основывается на метрологическом исследовании голографического изображения. Актуальность проблемы безусловна! Современные приборы контроля сконструированы таким образом, что регистрирующие устройства фиксируют значения параметров с контурных карт объекта. А дело в том, что контурные карты определяются или с большими погрешностями, или за достаточно большой интервал времени. В частности, это очень важный момент для подводных лодок, морских кораблей и т. д.

Осуществить контроль над труднодоступным объектом - абразивным зерном, движущимся в материале детали, не представляется возможным. Вот почему важно создание приборов неразрушающего контроля, которые позволят расширить возможности контролирующих устройств и использовать информацию, полученную ими же, для построения трехмерных моделей. Здесь видят решение данной проблемы только в разработке приборов контроля, которые исследуют голографическое изображение объекта. Принцип контроля рассматриваемых приборов основан на последних исследованиях процессов получения голографического изображения объекта в оптическом и рентгеновском диапазонах. Приборы этой серии позволяют изучать процессы обработки не в проекции на плоскость, а в пространстве. Статьи заводских разработчиков на данную тему напечатали уже в 50 странах!

На Болховском заводе полупроводниковых приборов с 2007 года начали развивать направление создания кристаллов для электронной промышленности. Сделали уникальную установку для эвтектической посадки кристалла в корпус.

Генеральный директор Вячеслав Поярков полагает, что новый импульс развитию предприятия даст и прорывная технология, разработанная на БЗПП, - бета - вольтаический источник питания, который специалисты называют «вечной батарейкой». Он способен десятилетиями вырабатывать электроэнергию за счет преобразования энергии β-распада (т. н. бета-вольтаический эффект).

По свидетельству разработчиков, бета-вольтаический источник питания, созданный болховскими конструкторами, по своим характеристикам превосходит американский аналог. Срок действия зарубежного - 12 лет, а болховского - 20 лет, сила тока американского - 6 наноампер, отечественного - 10 наноампер. Сейчас на предприятии отрабатывается опытный образец изделия. Если испытания пройдут успешно, в чем разработчики не сомневаются, БЗПП станет вторым в мире производителем этой продукции.

Шаговый микродвигатель от болховских инженеров-электронщиков.

«Наследие» и «Хамон» для болховчан и не только

Сейчас у болховчан в шаговой доступности есть все: аптеки, медицинский центр, магазины, тепличное хозяйство, швейное производство и многое другое. Больше 20 лет назад здесь сделали ставку на диверсификацию. Это модное слово обозначало расширение активов. Заводчане всегда думали и сегодня продолжают думать о людях. Кафе «Орбита» кормит болховчан пятнадцать лет. Полуфабрикаты собственного производства от кафе «Орбита» всегда можно найти на прилавках болховских магазинов. Торговая сеть, кстати, также приносит доход заводу. Она представлена тремя магазинами, основная задача - наибольшее удовлетворение покупательского спроса, поэтому здесь торгуют не только привозной продукцией, но и той, что производится на собственном предприятии. В хлебном отделе продукция, которую выпекает собственный кондитерский цех, плюс кондитерские изделия и мелкоштучные булочки и двадцать наименований хлеба.

Хлеб «Наследие» испечен по старинной технологии: без применения дрожжей, с недельным выстаиванием теста, с трех-четырехчасовым томлением в печи. Пряник печатный «Болхов» - из натуральных продуктов с добавлением меда. Конфеты «Мария Милославская» - царское лакомство - курага и чернослив в шоколадной глазури. Пирог с маком и патокой «Софья» возвращает в детство, где вкусно пахнет ванилью и свежайшей бабушкиной выпечкой с маком... Кунжутное, овсяное, домашнее и еще 20 наименований печенья «Петровское». Вся эта продукция упакована в деревянные коробочки-шкатулки с гравировкой. Кондитерский цех сегодня выпускает не только хлеб и пирожные, но и вяленую и копченую продукцию: окорок, карбонад, хамон и многое другое.

Первая отечественная инсулиновая помпа «БЭТА».

Тернистый путь производства

Когда-то предприятие оказалось в числе тех, кто сошел с дистанции. Рыночная экономика выдавливала всех, кто был слаб и не способен к переменам. Как сейчас вспоминает Вячеслав Поярков, генеральный директор Болховского завода полупроводниковых приборов, именно тогда, в середине 90-х годов, губернатор Орловской области Егор Семенович Строев доверил ему спасти завод. Ситуация на предприятии сложная, кризис. Задолженность по заработной плате огромная. Очередь из тех, кто пришел за честно заработанными деньгами, была в сотни метров. Молодой руководитель не испугался, не отчаялся, а с головой окунулся в водоворот проблем. Чтобы расплатиться по долгам, пришлось заниматься тем, что в первую очередь приносило доход: в подсобном хозяйстве выращивали свиней, пилили лес, обрезали тес, доску, брус, пакетировали и фурами отправляли в Европу по всем правилам евростандарта. Параллельно возобновили производство полупроводников и товаров народного потребления, создали гончарное производство. В полупроводниковом производстве в этот период разработано единственное изделие -высоковольтный высокочастотный мост, который был необходим для предприятий стратегического назначения.

К 2000 году численность коллектива выросла до 450 человек, удалось не растерять накопленный потенциал, сохранить производственную базу, наладить выпуск конкурентоспособной продукции, восстановить партнерские связи. Потом Вячеслава Николаевича пригласили на работу в Москву, где он исполнял обязанности главного инженера в НИИ «Сапфир», был заместителем главного инженера в вагоностроительном институте им. Войтовича, потом в цитадели РЖД - «Росвагонмаш». А в 2005 году Вячеслав Поярков вернулся на родной завод. От былого величия оборонного предприятия остался лишь смутный призрак. Численность коллектива - 78 человек. Функционирует всего один цех по выпуску полупроводниковой продукции, где занято 38 рабочих, шесть ИТР. Из всех наименований продукции в производстве - один прибор из полупроводников. Именно тот прибор, который был разработан для московского предприятия в 90-х годах. Разработка генерального директора спасла БЗПП, помогла удержаться на плаву. Численность коллектива машиностроения - два человека. Началось восстановление производственных корпусов. В первую очередь здесь создавали машиностроение. Приходилось работать по 24 часа. Были и такие периоды, потому что станков не было, ничего не было, надо было придумать такие варианты, чтобы, получив заказы от железной дороги, суметь их реализовать. Трудно было еще и потому, что Болховский завод практически растерял кадры. Сотрудников остались единицы. Подбирали заново. Может быть, поэтому работающих на предприятии сегодня Вячеслав Николаевич называет людьми уникальными.

Кадры решают все

Только уникальные люди могут работать на БЗПП, потому что этот процесс непростой. В машиностроении из десяти человек выбирали одного. А бывало так, что и со всеми прощались, кто приходил. Точно так же строится взаимодействие с инженерами и технологами: здесь дают возможность показать себя, рассказать о себе, суметь сделать что-то. Но если не получается, то расстаются. Вот такой путь, потому что слабые на этом предприятии не могут удержаться - остаются только сильные.

Основной критерий при приеме на предприятие - желание трудиться. Многие вещи воспринимаются сегодня болховчанами как нечто привычное, само собой разумеющееся. К примеру, социальные гарантии, которые, несмотря ни на какие невзгоды, мировые кризисы, Вячеслав Николаевич сохранил в полном объеме. Он понимает: людей на предприятии держит не только стабильность, не только хорошие зарплаты, не только престиж. Не меньше значат человеческие отношения и личность руководителя.

Работать под руководством Пояркова и легко, и тяжело одновременно. Но всегда интересно. Более чем за 20 лет удалось достичь невозможного: заново построить целый холдинг, в котором сегодня трудится более 1000 человек.

Марина Бака

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