Новости ЗАЭС: Лихачев сообщил о лицензии блока № 6 и цели «Росатома»

Копирайт фото: Газета «Страна Росатом»

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. Документ рассчитан на десять лет – до 21 октября 2036 года. Получение лицензии не означает, что блок возобновит выработку электроэнергии: для этого потребуется отдельное решение.

Какие объекты ЗАЭС получили лицензии

До оформления документа для шестого блока необходимые лицензии получили энергоблоки № 1 и 2 Запорожской АЭС. В 2026 году продолжается лицензирование энергоблоков ЗАЭС в Ростехнадзоре, а десятилетнюю лицензию на эксплуатацию энергоблока № 6 ведомство выдало в октябре.

Помимо энергоблоков, станция получила лицензии на эксплуатацию радиационных источников и сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. Таким образом, разрешительные документы охватывают не только отдельные энергоблоки, но и другие объекты атомной станции.

В пресс-службе ЗАЭС пояснили значение выданных разрешений: лицензирование создает правовую основу для дальнейшей безопасной эксплуатации станции. При этом оно не предусматривает автоматического возобновления генерации. Даже при наличии лицензии для возобновления выработки электроэнергии потребуется отдельное решение.

Что Лихачев сообщил о состоянии станции

По словам Алексея Лихачева, персонал ЗАЭС продолжает работу, несмотря на сложную обстановку. Глава госкорпорации отметил, что станция находится под контролем и в безопасном состоянии. Эта оценка относится к периоду заявления и не означает, что энергоблоки уже вырабатывали электроэнергию.

«Мы приближаемся к тому дню, когда станция заработает, когда блоки будут подняты в мощность. И это наша главная цель», – заявил Алексей Лихачев.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков. Это крупнейшая атомная электростанция Европы. На момент сообщения Лихачева энергоблоки не вырабатывали электроэнергию. Вместе с тем системам безопасности и охлаждения ядерного топлива необходимо устойчивое внешнее электроснабжение. Персонал станции продолжает эксплуатационную деятельность.

Атаки на транспорт работников ЗАЭС

Отдельной темой заявления Лихачева стала ситуация вокруг инфраструктуры Энергодара. По его сообщению, 20 и 21 октября были атакованы автобусы, перевозившие работников атомной станции. Во время ударов пассажиров в автобусах не было. При этом в результате одной из атак погиб водитель.

Глава госкорпорации подчеркнул, что корпорация продолжает обращать внимание международных организаций на ситуацию вокруг Запорожской АЭС и Энергодара.