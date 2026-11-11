Лихачев осмотрел стройплощадку реактора МБИР в Димитровграде

Копирайт фото: Газета «Страна Росатом»

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев осмотрел в Димитровграде стройплощадку многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР). К моменту рабочей поездки на площадке шёл монтаж основного и вспомогательного оборудования установки, говорится в пресс-релизе.

На территории Научно-исследовательского института атомных реакторов, который входит в научный дивизион «Росатома», под застройку отведено 14 гектаров. Здесь планируют разместить в общей сложности 53 объекта. Работы идут по национальному проекту технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии».

«Сегодня здесь создается многоцелевой быстрый исследовательский реактор — МБИР — уникальная энергетическая установка, которая даст толчок технологиям и станет полноценной лабораторией для развития атомной энергетики IV поколения», – сказал Алексей Лихачев.

Глава госкорпорации связал работу будущей установки с вопросами, которые предстоит решить в атомной энергетике, в том числе с задачей многократного использования ядерного топлива. Он напомнил, что более 70 лет назад по решению Игоря Курчатова в Димитровграде создали лабораторию для разработки и испытания технологий атомной энергетики.

В той же поездке глава госкорпорации Алексей Лихачев встретился с молодыми специалистами института, чтобы обсудить обновление исследовательской базы. Отдельно он поговорил с руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой о перспективах совместных исследований и развитии производства медицинских радиоизотопов и радиофармпрепаратов.

Татьяна Юрьева