Т2 удваивает все: абоненты смогут получить до полугода ежемесячного умножения Гб, минут и SMS

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В интерактивной форме на сайте и в мобильном приложении абонент может удвоить не только интернет, но и минуты с SMS из своего тарифа.

К предпраздничному периоду, когда нагрузка на связь традиционно растет, Т2 предлагает новый формат удвоения трафика. Оператор гарантированно удваивает все: не только гигабайты, но и минуты и SMS. Длительность действия бонуса определяется через интерактивную механику на сайте и в мобильном приложении Т2. Абонент может получить от одного до шести месяцев удвоения.

Воспользоваться предложением могут абоненты актуальных и архивных тарифов Т2. На тарифных планах с безлимитным интернетом удвоятся лимитные ресурсы: минуты и SMS. Удвоенные пакеты расходуются в первую очередь до конца расчетного периода, неиспользованные остатки не сгорают, а переносятся ежемесячно.

Подробности – на x2.t2.ru

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Традиционно в предновогодний период наши абоненты чаще звонят, переписываются и пользуются интернетом. Мы давно удваиваем интернет-трафик на наших тарифах, но в этот раз пошли дальше: добавили к гигабайтам минуты и SMS, чтобы закрыть все потребности абонентов в праздники. А интерактивная механика делает процесс приятнее и дает возможность получить полезный бонус на несколько месяцев вперед. Такой подарок позволит поздравить с праздниками всех своих близких».

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» T2:

«Впереди время приятных предновогодних хлопот: организация досуга, выбор подарков и активное обсуждение планов. T2 вновь позаботился о том, чтобы клиенты получили в два раза больше выгоды и возможностей для общения. Удвоенные гигабайты и минуты также можно обменивать на приятные и полезные предложения от T2 и наших партнеров – дополнительные скидки и подарки для себя и близких. А новые абоненты при подключении удвоят свои впечатления: они получат больше трафика и откроют для себя все преимущества наших тарифов, среди которых, например, безлимитные звонки внутри сети, «Вечные минуты и ГБ», «Гигабэк» и многоуровневая система безопасности Safewall».

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