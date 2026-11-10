Т2 поддержал кейс-чемпионат для школьников и студентов в Орле

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Эксперт компании вошел в состав жюри и принял участие в выборе лучших инновационных проектов в сфере сельского хозяйства и пищевых технологий.

T2 ежегодно поддерживает образовательные инициативы и мероприятия, направленные на поддержку и развитие талантливой молодежи. Один из таких проектов – Всероссийский кейс-чемпионат «КЛЮЧ», который уже в седьмой раз проводит Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в партнерстве с российскими вузами. В нем принимают участие ученики 9-11 классов и студенты колледжей и техникумов: решают реальные бизнес-задачи из различных отраслей экономики, разрабатывают собственные проекты и получают профессиональную оценку экспертов.

В этом году кейс-чемпионат «КЛЮЧ» посвящен теме «Накормим будущее: агротех и фудтех от поля до стола». Региональные этапы прошли в 30 городах страны, в том числе в Орле. В онлайн-формате 20 команд представили членам жюри свои проекты и решения для бизнеса, посвященные цифровизации системы производства и реализации продуктов питания. Победители были определены в двух направлениях: кейс-направлении и бизнес-направлении.

Руководитель группы по развитию продаж локальных партнеров и управлению полевой командой орловского филиала T2 Николай Черкасов вошел в состав экспертного жюри и принял участие в выборе лучшего проекта. Победителями стали две команды – «Ферст плэйс» с мобильным приложением, позволяющим отслеживать срок годности домашних продуктовых запасов, и «4minds» с проектом оптимизации процесса уценки и списания продуктов в торговых сетях. В кейс-направлении также победили две команды – «Ural Trial» и «Women moment». Ребята представили свои концепции нового молочного эко-продукта для одного из крупных российских производителей продуктов питания.

Финал Всероссийского кейс-чемпионата «КЛЮЧ» состоится в декабре. Победители и призеры получат дополнительные баллы при поступлении в вузы-соорганизаторы, в том числе Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, а также приглашение на олимпиаду «Высшая проба» без отборочного тура и возможность претендовать на грант Президента РФ.

Максим Мартынов, директор орловского филиала T2:

«Всероссийский кейс-чемпионат “КЛЮЧ” зарекомендовал себя как эффективная площадка для выявления и поддержки юных талантов. Каждый год сотни школьников и студентов техникумов и колледжей демонстрируют свои лучшие качества: эрудированность, креативность, смелость, умение работать в команде. T2 всегда поддерживает инициативы, позволяющие молодежи осваивать новые направления и развивать навыки, востребованные на рынке труда. Мы были рады снова выступить партнером регионального этапа кейс-чемпионата “КЛЮЧ”, принять участие в выборе победителей и поделиться с участниками своей экспертизой. Приятно видеть неизменно высокий уровень проработки проектов и искреннее желание ребят сделать окружающую среду более комфортной и технологичной».

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