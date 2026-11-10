Парки, аллеи, дубравы: новые памятные места в честь героев спецоперации

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Прифронтовая Белгородчина бережно хранит память о своих защитниках – ежедневно подвергаясь вражеским атакам, регион понимает всю сложность и опасность задач, выполняемых воинами. В минувшие дни в регионе появилось сразу несколько новых памятных мест, посвященных подвигу героев, к сожалению, не вернувшихся с полей сражений. Подробностями поделились в Белгородской областной думе – парламентарии приняли активное участие в прошедших мероприятих.

В Старооскольском округе в парке «Зеленый Лог» состоялась высадка Аллеи памяти в честь земляков, погибших в ходе спецоперации. Здесь было высажено 237 деревьев: 132 липы и 105 елей. Как рассказали на церемонии закладки аллеи, инициатива ее создания принадлежит матерям и женам погибших бойцов. Женщины предложили высаживать деревья, создавая памятные места в знак благодарности защитникам мира, в каждом муниципалитете области. Свою лепту внесли и депутаты Сергей Гусев, Кирилл Чернов и Олег Шатохин, принявшие участие в посадке мемориальной аллеи.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

А в Губкинском округе появилась «Дубрава СВОих героев». Памятную зеленую территорию, включающую сегодня 105 саженцев молодых дубов, разбили в парке Детства. В год 70-летия Победы здесь уже была высажена Аллея Героев, сейчас же появилось и особое памятное место в честь героев современности. Инициатива создания дубравы также принадлежит матерям и вдовам бойцов спецоперации. А дерево для высадки было выбрано не случайно: дуб традиционно символизирует мужество, силу и крепость духа русского воина. К делу присоединись представители власти, ветеранских и общественных организаций, школьники. Участие в закладке дубравы приняли также депутаты облдумы Евгений Дмитриев и Елена Емельянова.