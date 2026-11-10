«Росатом» наметил на 2027 год основные работы на больших блоках АЭС

Копирайт фото: Газета «Страна Росатом»

На площадке больших блоков АЭС в Узбекистане «Росатом» намерен в 2027 году перейти от подготовки к полномасштабным работам. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил о сроках, когда приехал на стройку.

К моменту визита шли инженерные изыскания и уточнялись проектные решения для двух блоков по 1000 МВт. Под них отвели участок в нескольких сотнях метров от малых.

На соседней площадке шел основной этап строительства двух блоков по 55 МВт. В мае там залили первый бетон. Фундаментную плиту на этой площадке рассчитывали забетонировать до конца года.

«Эта малая мощность, которая здесь будет расположена, — это уникальный, самый современный на планете проект малых атомных электростанций и единственный в мире, который сегодня реализуется по экспортной схеме», – так Алексей Лихачев описал проект малых блоков.

Одновременно со стройкой изготавливали оборудование длительного цикла. К визиту была готова 105-тонная заготовка корпуса реактора для малого блока. К концу 2027 года планируют начать набирать тех, кто будет эксплуатировать первый малый блок.

На стройке к моменту поездки было больше тысячи человек, и глава госкорпорации ожидал, что в ближайшие месяцы их число удвоится. В 2030–2031 годах, на ожидаемом пике строительства, персонал может насчитывать 13–13,5 тыс. человек. Существенный объем общестроительных работ госкорпорация планирует передать подрядчикам из Узбекистана.

Лихачев также рассказал об атомграде у станции. Расчетная численность населения города на первом этапе – 33 тыс. человек, включая работников АЭС.

Татьяна Юрьева