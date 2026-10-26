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Общество26 октября 2026 13:50

Орловская область чествует героев полей

Техника Ростсельмаш помогает аграриям брать новые высоты
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В Орле состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник прошел в стенах ОГАТ им. И. С. Тургенева, где собрались представители власти, руководители предприятий, представители аграрной науки и бизнеса, лучшие труженики полей.

Перед началом официальной части в фойе театра развернулась масштабная экспозиция достижений АПК. Почетные гости посетили экспозицию сельскохозяйственной техники на площадке перед зданием администрации, а также выставку поставщиков средств защиты растений, удобрений, семян в холле Малого зала.

Зерноуборочный комбайн TORUM 785 и трактор Ростсельмаш 2400 представил российский производитель совместно со своим официальным дилером ООО «Агропромсервис».

Почетные гости посетили экспозицию сельскохозяйственной техники Ростсельмаш.

Почетные гости посетили экспозицию сельскохозяйственной техники Ростсельмаш.

РЕКОРДЫ НА ПОЛЯХ

Губернатор Андрей Клычков, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что Орловщина искренне гордится успехами земляков. Достижения действительно впечатляют: с полей уже собрано более четырех миллионов тонн зерновых и масличных культур.

– Наши аграрии составляют славу региона. Орловцы с гордостью следят за их успехами, за вкладом в обеспечение продовольственной безопасности страны. Рекорды АПК строятся на ответственном труде, науке, на применении современной сельскохозяйственной техники, удобрений, средств защиты растений, – сказал Андрей Клычков.

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА, ПРОВЕРЕННАЯ ПОЛЕМ

Одним из ключевых факторов успеха орловских сельхозпроизводителей становится надежная техника. На выставке особое внимание посетителей привлекли машины Ростсельмаш. Зерноуборочный комбайн TORUM 785 с зерновой жаткой способен убирать до 400 тонн за смену, а обновленный трактор Ростсельмаш 2400 оснащен двигателем мощностью 430 лошадиных сил.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Агропромсервис Сергей Орлов отметил, что сезон прошел в штатном режиме. По его словам, сервисная служба работает в режиме 24/7, есть склад запчастей, что позволяет максимально оперативно решать возникающие вопросы.

И аграрии, в свою очередь, дают высокую оценку сотрудничеству.

Николай Андреев.

Николай Андреев.

С Ростсельмаш мы сотрудничаем очень плодотворно, практически как родные братья. За какой бы помощью ни обратились – запчасти, обслуживание, ремонт – специалисты оперативно прибудут к нам. Я бы оценил их работу на десять с плюсом. В нашем хозяйстве есть комбайн TORUM 785 и трактор Ростсельмаш 2400. Они оправдывают свою работу достойной выработкой, надежностью. Самое главное – механизаторы довольны работой этой техники. Мы всегда присматриваемся к новинкам производства. Потому что без приобретения новой техники нет движения вперед, – поделился директор по производству ООО «Пульс-Агро» Николай Андреев.

Это предприятие в Верховском районе Орловской области возделывает 10 тысяч гектаров земли. Несмотря на сложности уборочной страды, здесь завершили сбор сои, ячменя, озимой и яровой пшеницы, подсолнечника. Слаженный коллектив профессионалов уже приступил к вспашке зяби и внесению удобрений под будущий урожай. И в этой работе, как отмечают в хозяйстве, на технику Ростсельмаш можно положиться.

Опыт орловских аграриев доказывает, что современные технологии и качественная техника позволяют достигать выдающихся результатов даже в непростых погодных условиях. Поэтому этот праздник стал не только поводом для гордости, но и возможностью обсудить насущные задачи и планы на будущее.

Сегодня труженики села Орловщины продолжают быть опорой экономики региона, а их самоотверженный труд и верность родной земле являются основой продовольственной безопасности и заслуживают самого глубокого уважения.

Елена Зябкина

Фото автора и Агропромсервис