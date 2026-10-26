Орловская область чествует героев полей

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В Орле состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник прошел в стенах ОГАТ им. И. С. Тургенева, где собрались представители власти, руководители предприятий, представители аграрной науки и бизнеса, лучшие труженики полей.

Перед началом официальной части в фойе театра развернулась масштабная экспозиция достижений АПК. Почетные гости посетили экспозицию сельскохозяйственной техники на площадке перед зданием администрации, а также выставку поставщиков средств защиты растений, удобрений, семян в холле Малого зала.

Зерноуборочный комбайн TORUM 785 и трактор Ростсельмаш 2400 представил российский производитель совместно со своим официальным дилером ООО «Агропромсервис».

Почетные гости посетили экспозицию сельскохозяйственной техники Ростсельмаш.

РЕКОРДЫ НА ПОЛЯХ

Губернатор Андрей Клычков, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что Орловщина искренне гордится успехами земляков. Достижения действительно впечатляют: с полей уже собрано более четырех миллионов тонн зерновых и масличных культур.

– Наши аграрии составляют славу региона. Орловцы с гордостью следят за их успехами, за вкладом в обеспечение продовольственной безопасности страны. Рекорды АПК строятся на ответственном труде, науке, на применении современной сельскохозяйственной техники, удобрений, средств защиты растений, – сказал Андрей Клычков.

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА, ПРОВЕРЕННАЯ ПОЛЕМ

Одним из ключевых факторов успеха орловских сельхозпроизводителей становится надежная техника. На выставке особое внимание посетителей привлекли машины Ростсельмаш. Зерноуборочный комбайн TORUM 785 с зерновой жаткой способен убирать до 400 тонн за смену, а обновленный трактор Ростсельмаш 2400 оснащен двигателем мощностью 430 лошадиных сил.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Агропромсервис Сергей Орлов отметил, что сезон прошел в штатном режиме. По его словам, сервисная служба работает в режиме 24/7, есть склад запчастей, что позволяет максимально оперативно решать возникающие вопросы.

И аграрии, в свою очередь, дают высокую оценку сотрудничеству.

Николай Андреев.

– С Ростсельмаш мы сотрудничаем очень плодотворно, практически как родные братья. За какой бы помощью ни обратились – запчасти, обслуживание, ремонт – специалисты оперативно прибудут к нам. Я бы оценил их работу на десять с плюсом. В нашем хозяйстве есть комбайн TORUM 785 и трактор Ростсельмаш 2400. Они оправдывают свою работу достойной выработкой, надежностью. Самое главное – механизаторы довольны работой этой техники. Мы всегда присматриваемся к новинкам производства. Потому что без приобретения новой техники нет движения вперед, – поделился директор по производству ООО «Пульс-Агро» Николай Андреев.

Это предприятие в Верховском районе Орловской области возделывает 10 тысяч гектаров земли. Несмотря на сложности уборочной страды, здесь завершили сбор сои, ячменя, озимой и яровой пшеницы, подсолнечника. Слаженный коллектив профессионалов уже приступил к вспашке зяби и внесению удобрений под будущий урожай. И в этой работе, как отмечают в хозяйстве, на технику Ростсельмаш можно положиться.

Опыт орловских аграриев доказывает, что современные технологии и качественная техника позволяют достигать выдающихся результатов даже в непростых погодных условиях. Поэтому этот праздник стал не только поводом для гордости, но и возможностью обсудить насущные задачи и планы на будущее.

Сегодня труженики села Орловщины продолжают быть опорой экономики региона, а их самоотверженный труд и верность родной земле являются основой продовольственной безопасности и заслуживают самого глубокого уважения.

Елена Зябкина

Фото автора и Агропромсервис