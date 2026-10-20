Миллион в месяц и игра в GTA: кто на самом деле управляет «Геранями»

Фото: источник «КП».

На Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге выступил Президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос журналистов о возможном возобновлении переговоров по Украине, Владимир Путин подчеркнул эффективность действий Вооруженных сил Российской Федерации. Ответные удары на атаки противника стали настолько чувствительными и разрушительными, что Киев вновь поднимает тему перемирия.

Президент отметил, что для Украины особенно важно прекратить удары современных «Гераней», поскольку на данный момент у противника нет средств противодействия им.

«КП» решила разобраться, что такое «Герань», и почему их боятся.

Ударные беспилотники проявили свою значимость уже в первые месяцы специальной военной операции, а впоследствии их потенциал только возрастал: технику непрерывно модернизировали и совершенствовали, отражая улучшения в новых индексах названий. А возможности обновленной реактивной «Герань-4» недавно продемонстрировали и лично Владимиру Путину.

С ролью «семейства» данного БПЛА в украинском конфликте спорить трудно. По мнению ряда военных обозревателей, актуальность «Гераней» напрямую влияет на успехи России на фронте.

СОКОЛ СМОТРИТ СВЕРХУ

За любым производством прежде всего стоят люди, которые занимаются разработками, сборкой, проверкой…

О подразделении «Сталинские Соколы», которое также работает с «Геранями», известно немного. Нам удалось связаться с военным с позывным Рагнар и задать ему несколько вопросов.

В деятельности «Соколов» задействован целый ряд узкопрофильных специалистов, без слаженной работы которых осуществление пуска попросту невозможно. Во главе группы стоит начальник: он несет полную ответственность за весь комплекс работ, координируя действия всех подразделений и обеспечивая слаженность действий.

Ключевую роль в выполнении оперативных задач играют пилоты. Они изучают особенности местности, прорабатывают и выстраивают оптимальные маршруты.

Важным связующим звеном выступает штурман: он обеспечивает взаимодействие пилотов и инженеров, синхронизируя их усилия, непрерывно отслеживает ход выполнения задач и при необходимости оперативно корректирует действия команды с учетом обстановки.

- Как и на обычном заводе, у нас возможен карьерный рост, - отмечает собеседник «КП».

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Отбор в подразделение ведут нестандартно – помимо базовых проверок, для тестирования кандидатов используют браузерные игры, где упор сделан на правдоподобную физику и нюансы пилотирования.

– Современные технологии требуют участия профессионалов, способных управлять, обслуживать и развивать их. В этой сфере востребованы специалисты, которым интересны радиоэлектроника, навигация, двигатели и другие сложные системы: они разбираются в оборудовании, выполняют расчёты и несут ответственность за результат, – объясняет Рагнар.

За такой тщательный отбор и серьезную работу предусмотрено достойное вознаграждение. Подписание и продление контракта с Министерством обороны РФ, как отмечают бойцы, является добровольным. А при заключении контракта через Республику Татарстан положена единовременная выплата в размере 2,9 млн рублей.

ЗА БЕСПИЛОТНИКАМИ БУДУЩЕЕ

Сфера реактивных дронов претерпела существенные изменения благодаря российским разработкам: арсенал БПЛА заметно трансформировался и расширился.

Проведенные усовершенствования повысили эффективность деятельности ВС РФ: российская армия получила возможность точнее и результативнее поражать военные объекты на территории Украины.

Совместная работа специалистов, основанная на чётком распределении обязанностей и постоянной коммуникации, формирует необходимый фундамент для успешного и безопасного проведения пуска.

По мнению экспертов, перспективы для специалистов по беспилотным системам сегодня выходят далеко за рамки сугубо прикладных и оборонных задач. Журналисты отмечают, что профессионалы, имеющие опыт работы с БПЛА, будут востребованы и в гражданской сфере: активное внедрение дронов в сельское хозяйство, оцифровку земель и картографию формирует устойчивый спрос на кадры с уникальными компетенциями. В каждой из этих отраслей особенно ценятся специалисты, глубоко понимающие устройство и эксплуатацию беспилотников - их знания становятся ключевым ресурсом для развития технологий.