В Орловской области увековечили память художника Николая Силаева

Мемориальная доска заслуженному художнику России Николаю Силаеву.

В Новополевской школе Глазуновского района произошло значимое событие – открытие мемориальной доски ее бывшему ученику, уроженцу села, заслуженному художнику России Николаю Силаеву. Инициатором этого важного жеста выступила Орловская региональная организация Союза художников России. Поддержку в реализации проекта оказал известный орловский предприниматель, меценат, основатель частной художественной галереи в Орле, почетный гражданин города Орла и многих районов области Олег Карпиков.

К школьникам обратились представители творческой интеллигенции и члены семьи художника. По словам члена правления регионального объединения православных ученых, кандидата филологических наук, доцента Геннадия Тюрина, Николай Яковлевич, родившийся на этой земле, увидел истинный божий свет и пронес его через всю свою жизнь и творчество.

– Николай Яковлевич, родившийся на этой земле, увидел истинный божий свет и пронес его через свою жизнь, творчество. Задача наша, района, области увековечить память о настоящем художнике России Николае Силаеве. С поддержкой Олега Владимировича Карпикова открытие мемориальной доски Николаю Яковлевичу в Новополево – это значимый вклад в начало такой работы, – подчеркнул Геннадий Тюрин.

«У МЕНЯ ЕСТЬ РОДИНА»

Николай Силаев – яркий представитель отечественного искусства. Его работы выставлялись в лучших галереях мира, ему не раз предлагали жить и творить в Европе, но он всегда отвергал эти предложения, неизменно повторяя: «У меня есть Родина». В этих словах была и любовь к большой стране, и нежность к малой родине, которая была для него колыбелью и местом силы.

Как рассказал брат художника Александр, родная изба стала для Николая первой выставочной галереей. Еще четырехлетним ребенком он углем нарисовал на перегородке маму за прялкой. В школе талантливого мальчишку поддержали учителя. Классный руководитель Нина Алексеевна Лучкина писала во все инстанции, вплоть до Москвы, рассказывая о необыкновенных способностях своего ученика. В результате Николай продолжил обучение в Орле, занимался в Доме пионеров. А впервые свои работы будущий художник представил там же с поддержкой заместителя директора Валентины Кирилловны Силаевой. В благодарность родной школе остались несколько работ заслуженного художника России.

Картины Николая Силаева, собранные в частной коллекции Олега Карпикова.

ПАМЯТЬ, КОТОРАЯ НЕ ДОЛЖНА ПЫЛИТЬСЯ

Олег Карпиков – не просто меценат, а человек, для которого сохранение исторической памяти и поддержка творческих земляков стало важной составляющей его жизни. Одной из главных мотиваций его деятельности является идея о том, что потомки спустя десятки лет не должны забывать знаменательных творцов, людей, которые трудятся на благо своей Родины. В своей частной коллекции он собрал несколько картин заслуженного художника Российской Федерации Николая Силаева. Олег Владимирович с радостью отозвался на идею об установке памятной доски выдающемуся живописцу и помог с финансированием.

– В моей частной коллекции собрано несколько картин заслуженного художника Российской Федерации Николая Силаева. Я с радостью отозвался на идею об установке памятной доски этому выдающемуся живописцу и помог с финансированием. Для меня это важно – сохранить память о своих великих земляках. В Новополево работает школа, в которой Николай Яковлевич учился, там же живет его родня, – отметил Олег Карпиков.

По словам мецената, с творчеством Николая Силаева он впервые познакомился более двадцати лет назад. Олег Владимирович бывал в мастерской художника на берегу Орлика, и его творчество тронуло его до глубины души. Неоднократно он посещал и персональные выставки живописца. Карпиков подчеркнул, что Николай Яковлевич был тактичным, отзывчивым и скромным человеком.

– Впервые с творчеством Николая Силаева я познакомился более двадцати лет назад. Бывал в его мастерской на берегу Орлика. Меня тронуло его творчество, и я приобрел несколько картин. Уже после я неоднократно посещал его персональные выставки. Николай Яковлевич был тактичным, отзывчивым и скромным человеком, – сказал Олег Карпиков.

Сегодня, помимо Новополевской школы, работы Николая Силаева в открытом доступе можно увидеть лишь в художественной галерее мецената Олега Карпикова. Экспозиция постоянно обновляется, и нередко в залах можно воочию наблюдать полотна знаменитого орловского автора. Но это лишь малая часть наследия художника. Благотворитель предложил обществу друзей Николая Силаева, прославившего в своем искусстве Орловщину, собрать его картины в едином центре, чтобы как можно больше орловцев могли с ними знакомиться, изучать творчество знаменитого земляка и вдохновляться работами заслуженного художника России, посвятившего свою жизнь служению Отечеству.

По словам Карпикова, инициативу в этом деле он передает близким художника. Меценат, в свою очередь, всегда готов к предложениям о создании творческого пространства, посвященного Николаю Силаеву. Почетный гражданин Орла твердо уверен, что творчество выдающихся авторов не должно пылиться в частных коллекциях – возможность созерцать это искусство должна быть у каждого заинтересованного человека.

Попасть в галерею может любой желающий. Частная коллекция открыта в будние дни по адресу: город Орел, улица Колхозная, дом 11, корпус 4.

Елена Зябкина