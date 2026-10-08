Лихачев объяснил роль второй гигафабрики «Росатома» — новости технологий

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Предприятие стало второй гигафабрикой госкорпорации и частью первого в России роботизированного кластера по производству электробатарей. На открытии генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев подчеркнул значение полного жизненного цикла накопителей энергии.

«Росатом» расширяет производство аккумуляторов для электротранспорта

Первую гигафабрику аналогичной мощности ввели в опытно-промышленную эксплуатацию в Калининградской области в конце 2025 года. Оба предприятия охватывают основные производственные этапы – от подготовки материалов для аккумуляторных ячеек до сборки готовых батарей.

Мощности одной гигафабрики позволяют ежегодно выпускать до 18 млн аккумуляторных ячеек и 50 тыс. тяговых батарей. На подмосковном заводе установлены более 1,4 тыс. единиц оборудования и свыше 450 роботов. Уровень автоматизации достигает 95%.

В ходе испытаний здесь изготовили около 20 батарей для электромобиля «Атом», примерно 600 батарейных модулей и более 40 тыс. аккумуляторных ячеек.

В открытии участвовали президент России Владимир Путин по видеосвязи, Алексей Лихачев, мэр Москвы Сергей Собянин и директор бизнес-направления «Накопители энергии» топливного дивизиона госкорпорации Анастасия Михайлова.

Основой проекта стал офсетный контракт «Мосгортранса» с топливным дивизионом госкорпорации. Он предусматривает закупку Москвой тяговых батарей в течение шести лет для электробусов, электромобилей и речных электросудов.

Госкорпорация уже развивает несколько направлений:

• Производство батарей для электромобилей «Атом», автомобилей Aurus, электробусов ЛиАЗ и речного электротранспорта.

• Поставки первых интегрированных электроприводов российского производства для автомобиля «Атом».

• Развитие электрозарядной инфраструктуры, включая решения с накопителями энергии.

Лихачев обозначил преимущества замкнутого цикла производства

По словам Лихачева, объединение производства аккумуляторных ячеек и роботизированной сборки батарей на одной площадке обеспечивает экономию и повышает эффективность проектов. Продукция может предназначаться для небольших автомобилей, крупных самосвалов, электробусов и промышленных накопителей.

Глава госкорпорации подчеркнул, что она развивает полный жизненный цикл батарей – от разработки технологий и производства до повторного применения и переработки.

«И вот это все вместе — и есть классическая технология замкнутого цикла, которую мы будем тиражировать не только теперь в атомной индустрии, но и в индустрии накопления энергии», – сказал Алексей Лихачев.

После эксплуатации в электротранспорте аккумуляторы при сохранении необходимых характеристик смогут использоваться в менее требовательных сферах, в том числе для бытового и локального применения. После завершения жизненного цикла батареи будут направляться на переработку. Извлеченные литий, никель и кобальт планируется возвращать в производственную цепочку.

Рядом с основным производством планируют создать центр разработки технологий накопителей следующего поколения. Там будут совершенствовать литийионные решения и работать в том числе над натриевыми технологиями. До конца 2027 года на базе кластера также планируют создать первый в России центр испытаний и сертификации систем накопления энергии полного цикла. Это позволит отечественным производителям проводить соответствующие испытания без обращения к зарубежным площадкам.

Запуск второй гигафабрики расширяет производственные мощности госкорпорации в сфере накопления энергии. Госкорпорация также планирует развивать технологии накопителей следующего поколения, создать испытательный центр и возвращать материалы переработанных аккумуляторов в производственную цепочку.

Татьяна Юрьева