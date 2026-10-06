Шуваев: «Путин по видеосвязи встретился с белгородскими педагогами в День учителя»

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Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи пообщался с белгородцами, которые стали лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. Встреча прошла 5 октября в День учителя. Поэтому глава государства в первую очередь поздравил педагогов с праздником. Путин отдельно отметил работу преподавателей в приграничных территориях Белгородской области и передал им наилучшие пожелания и слова благодарности. О том, как прошла встреча, рассказал губернатор Александр Шуваев.

- Прежде всего, хочу сказать и передать самые наилучшие пожелания вам и всем вашим коллегам, которые в приграничных территориях работают. Знаю, как там непросто. Знаю, с чем связана эта работа сегодня, когда приходится реагировать на все угрозы и так далее. И, конечно, учителя школ, преподаватели других учебных заведений, они выполняют свой долг перед учениками, перед детьми самым наилучшим образом, - сказал глава государства.

В ходе общения директор школы № 42 города Белгорода Николай Бутов, который в этом году одержал победу в конкурсе «Директор года России», выразил благодарность презуденту за меры поддержки приграничья и внимание к цифровизации и дебюрократизации работы образовательных организаций. Он рассказал Владимиру Путину о проекте госкорпорации «Росатом» «Бережная школа», а также представил предложение о внедрении цифрового личного дела обучающегося.

По данным Николая Бутова, на сегодняшний день Белгородская область уже разработала и протестировала этот проект. Он снимает с классных руководителей бумажную работу, что доказывает его эффективность. Глава государства поддержал инициативу белгородцев и поручил проработать вопрос о ее масштабировании на другие регионы страны.

Среди участников видеовстречи была и учитель начальных классов Северной школы №3 «Большая Медведица» Наталья Павленко. В этом году она стала призером конкурса «Первый учитель» 2026 года.

- Благодарю Президента за внимание к белгородским педагогам и поддержку инициатив. Сегодня наши учителя не только работают в сложнейших условиях, но и предлагают решения, которые будут полезны всей стране. Гордимся нашими учителями – их труд заслуживает самого высокого признания. С праздником, дорогие учителя! – еще раз поздравил губернатора Белгородской области Александр Шуваев.