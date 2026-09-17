Люди, которые создают результат :эксперты оценили управленческую команду МегаФона

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14 топ менеджеров оператора и его дочерних компаний вошли в ежегодный рейтинг «Топ 1000 российских менеджеров», а семь стали победителями в ключевых для бизнеса категориях.

В соответствии с опубликованным 17 сентября рейтингом первые места заняли:

Также в тройку лидеров вошли директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий, финансовый директор Денис Федотов, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Илюкина, директор дирекции ИТ инфраструктуры Павел Табашников и директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников вошёл в тройку лидеров среди директоров по развитию.

«Для нас важно, что наше внимание к развитию управленческих талантов дает такие ощутимые результаты. Каждый из вошедших в рейтинг — это пример того, как профессионализм и преданность делу превращаются в реальные достижения компании на рынке. Успех МегаФона строится на сильных лидерах, которые ежедневно решают амбициозные задачи и задают новые стандарты в телекоммуникационной отрасли», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.

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