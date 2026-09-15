Шуваев: «По решению президента Белгородчина получит 100 млн рублей на оборудование для областной больницы»

. Фото: соцсети Александра Шуваева.

Белгородской области выделят 100 миллионов рублей на обновление медицинского оборудования в областной клинической больнице. Поддержку федерального центра регион получил после того, как врио губернатора Александр Шуваев встретился с президентом Владимиром Путиным.

На выделенные средства медучреждение получит семь аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и семь наркозно-дыхательных аппаратов, рентгеновский аппарат и ультразвуковую система интраоперационной диагностики для кардиохирургии. По просьбе врачей последняя уже поступила в регион, ее будут использовать для обучения специалистов кардиоцентра. Остальное оборудование доставят в ближайшее время. Сейчас идут процедуры торгов и заключения госконтрактов.

Также добавим, что ультразвуковая система интраоперационной диагностики позволяет непосредственно во время оперативного вмешательства в реальном времени следить за потоком крови по коронарному шунту. Это позволяет врачам своевременно заметить и устранить возможные проблемы, минимизируя тем самым осложнения. Уже сегодня белгородские врачи с ее помощью успешно провели первую операцию. Система пробудет в кардиоцентре несколько дней. После на ее замену установят аппарат, который поступит в регион в рамках заключенного контракта.

- Для практической подготовки специалистов на остальном новом оборудовании медучреждению будут временно предоставлены действующие рабочие аналоги данной техники. В ближайшее время для этих целей поступят аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательные аппараты. Это позволит медикам отработать необходимые навыки на реальном оборудовании до начала эксплуатации новой закупаемой техники, - уточнил врио губернатора Шуваев.