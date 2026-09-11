«От количества реальных дел мне стало плохо»: как прошел самый длинный форум «Новых людей» и почему на него приехала скорая

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Организаторы решили показать главные проекты, которые партия реализует по всей стране, но их накопилось столько, что уложиться в график не получилось.

На третьем часу произошло небольшое ЧП. Одной из пенсионерок, которая пришла в том числе посмотреть на выступление Прохора Шаляпина, стало нехорошо. Организаторы вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели женщину и выяснили, что причиной стал скачок давления. Ничего серьезного. Уже после осмотра пенсионерка отшутилась перед журналистами:

- От количества реальных дел мне стало плохо.

Форум открыл председатель партии Алексей Нечаев. По его словам, «Новые люди» пришли в Госдуму с простой установкой: законы должны делать жизнь людей лучше и проще. Теперь партия намерена увеличить фракцию, чтобы новые инициативы принимались быстрее.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Главной частью форума стала презентация программы «12 шагов к стране, в которой хочется жить». Каждый ее раздел был подкреплен уже работающими в регионах проектами или конкретными предложениями.

Жизнь после выхода на пенсию. Проект «Жить по-новому» работает примерно в 60 регионах. Он объединил 350 тысяч человек старше 55 лет. Участники провели более полутора тысяч мероприятий, в том числе 360 дискотек и полторы тысячи мастер-классов по садоводству, рукоделию, цифровым сервисам, кибербезопасности и искусственному интеллекту. На съезде амбассадор проекта Прохор Шаляпин спел вместе с участницами проекта.

Но только танцами программа не ограничивается. Партия предлагает освободить работающих пенсионеров от пенсионных взносов. Тогда их доход увеличится примерно на 15%.

Доступное жилье. Партия намерена изменить систему льготной ипотеки. Партия предлагает предоставлять льготу семье, а не конкретному виду недвижимости. Люди сами будут решать, купить квартиру на вторичном рынке или в новом доме. Еще одно предложение - долгосрочная аренда государственного жилья с правом последующего выкупа.

Стабильный интернет. Отдельный раздел программы посвящен доступу к связи. Для людей интернет - это уже не развлечение, а работа, банковские приложения, навигация, государственные услуги и возможность связаться с близкими. Поэтому его стабильность становится вопросом безопасности.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Помощь одиноким матерям. Сардана Авксентьева представила проект «Соло+», созданный для женщин, которые проходят беременность и воспитывают ребенка без партнера. Волонтеры встречают мам из роддома, помогают оформить документы, привозят необходимые вещи. Только за первый месяц в проект поступило более тысячи обращений.

На федеральном уровне партия предлагает автоматизировать взыскание алиментов и помогать женщинам возвращаться к работе после декрета или развода.

Второй шанс для зависимых и их семей. Вместе с фондом «Второй шанс» партия помогает людям с наркотической зависимостью и их близким.

Фонд, который возглавляет Дарья Карасева, создал открытый реестр из 150 проверенных реабилитационных центров. Он помогает семьям не попасть в так называемые «черные» рехабы, где пациентов могут избивать, удерживать взаперти и лишать связи с близкими.

Образование, которое дает результат. На форуме напомнили о праве школьников пересдать один предмет ЕГЭ, не теряя целый год. Одна из участниц рассказала, что благодаря второй попытке получила 92 балла и поступила в выбранный университет. Теперь партия предлагает разрешить пересдавать два предмета и более.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В финале форума Владислав Даванков вскрыл конверт, в котором был указан пол будущего ребенка депутата Александра Демина и его жены Марии. У пары родится мальчик. Этот эпизод стал коротким человеческим завершением многочасового разговора о будущем.

Напомним, выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. Право участия в выборах в Госдуму получили 10 партий: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и др.