Официальный комментарий ООО «УК «Зеленая Роща»

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У многоквартирного дома № 124 по ул. Октябрьской расположен бункер, предназначенный для накопления образуемых жильцами крупногабаритных отходов (КГО). К данной категории относятся отходы, которые по своим габаритам не могут быть размещены в стандартных контейнерах емкостью 0,75 или 1.1 м³ или в мусоропроводе: старая мебель, бытовая техника, а также упаковочные материалы от них и пр. При этом строительный мусор, остатки капитального ремонта (штукатурка, плитка, различные смеси и пр.), спил деревьев и автомобильные покрышки к КГО не относятся и накоплению в бункере не подлежат.

Законодательством установлена периодичность вывоза КГО – не реже одного раза в семь суток. Перевозчик ООО «Эко-Транс», обслуживающий Советский район г. Орла, соблюдает указанную периодичность. В частности, бункер для КГО, размещенный у дома № 124 по ул. Октябрьской, был вывезен (с одновременной установкой пустого бункера) 1 сентября. Однако вскоре установленная ёмкость была заполнена отходами, не относящимися к КГО и категории коммунальных вообще. Сотрудниками перевозчика и регионального оператора установлено, что бункер был использован управляющей компанией для несанкционированного размещения отходов от очистки подвальных помещений – в нем обнаружены фрагменты штукатурки, строительных конструкций, проводов и труб.

Быстрое заполнение бункера указанными отходами лишило жителей прилегающих домов возможности использовать ёмкость по назначению. В связи с этим, крупногабаритные отходы оказались размещёнными на прилегающей к бункеру территории. Вывоз бункера потребовал предварительной сортировки отходов, проведенной сотрудниками ООО «Эко-Транс». По состоянию на 4 сентября бункер для КГО и прилегающая к нему территория находятся в надлежащем состоянии.

Необходимо отметить, что подобные факты носят массовый характер. Несмотря на неоднократное информирование населения о правилах использования мест накопления ТКО, контейнеры и бункеры, а также прилегающая к ним территория используются для размещения растительных, строительных и прочих отходов, не относящихся к ТКО (ветки, стволы деревьев, ботва, строительный мусор, покрышки). Данные противоправные действия ухудшают облик территории, создают риски возгорания и затрудняют проезд мусоровозов к накопительным емкостям.

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