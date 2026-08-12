T2 первым на рынке открыл клиентам их документы об обслуживании в сети в приложении

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Теперь договоры, заявления и другие документы, сформированные в цифровом виде за всю историю сотрудничества с оператором, открыты для клиентов круглосуточно.

Т2 – первый оператор на телеком-рынке, кто реализовал возможность управления цифровыми документами. Новая функция доступна в мобильном приложении Т2 в разделе «Документы и номера». Клиенты могут получить доступ к своим документам в любое время без обращения в службу поддержки или салон связи. Скачивание абсолютно безопасно – операция возможна только после подтверждения SMS-кодом.

Иван Рыбинцев, директор по развитию и цифровизации клиентского сервиса Т2:

«Прозрачные условия взаимодействия укрепляют доверие между клиентом и оператором. Когда человек может в два клика найти свой договор или заявление за любой год, не тратя время на звонки в контактный центр или визиты в салон, он чувствует реальный контроль над своим цифровым профилем. Наша задача – снимать любую бюрократическую нагрузку, делая клиентские пути максимально простыми, понятными и, конечно, безопасными».

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