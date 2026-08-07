На братской могиле в Орловской области засияло пламя, доставленное от героев-танкистов из Орла.

Вечный Огонь в селе Дросково зажегся в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы»

Торжественная церемония прошла в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы», организованной ПАО «Газпром». Мемориал подключили к газораспределительным сетям, и теперь негасимое пламя будет гореть здесь вечно. Этот Огонь памяти стал 52-м в Орловской области, где компания «Газпром межрегионгаз» обеспечивает сетевым газом мемориалы воинской славы. Частица пламени для зажжения была доставлена от Вечного огня мемориального комплекса героям-танкистам в Орле, что придало церемонии особое символическое значение.

Братская могила, ставшая символом стойкости

Село Дросково - один из самых известных и старинных населенных пунктов Покровского района. Оно впервые упоминается в Ливенских писцовых книгах 1613 - 1615 годов. Первоначальное название - сельцо Архангельское, по одноименной церкви Михаила Архангела, возникшей здесь в 1626 году. Историческое место, где располагались первые дома, - Долгая Поляна на краю Большого Дроскова леса, на левом берегу Лесного Дроскова Колодезя. По названию леса село стало именоваться Дросково и живет с этим именем до настоящего времени.

В годы Великой Отечественной войны Дросково было оккупировано фашистами в течение года и трех месяцев. В окрестностях села с конца декабря 1941-го по начало февраля 1943 года проходила линия советско-германского фронта, вдоль которой шли постоянные кровопролитные бои. Гитлеровцы создали здесь так называемый Дросковский узел обороны. Они были уверены, что советским войскам прорвать его не удастся. Но фашисты просчитались, недооценив умение, храбрость и напор воинов 73-й стрелковой дивизии, развернутой в окрестностях села на рубеже деревень Ушаково, Ракитино, Морозово, Васютино, Внуково и поселка Березового.

Братская могила в центре Дросково появилась в феврале 1943 года. Поскольку боя за само село фактически не было, в братской могиле захоронили несколько бойцов и командиров 73-й стрелковой дивизии, погибших на подступах к Дросково. Сюда же привезли для захоронения еще несколько десятков воинов, воевавших в составе других дивизий - 280-й, 399-й, 6-й гвардейской. В послевоенные годы в братскую могилу села Дросково перенесли останки солдат и командиров из братских могил соседних деревень - Беречки, Лазаревки, Нахаловки, Сетенево. Долгие годы считалось, что общее количество захороненных составляло 50 человек. После появления электронной базы данных из фондов ЦАМО количество было уточнено, и в настоящее время в ней значится 84 человека - это воины, павшие при освобождении населенных пунктов Ушаково, Ракитино, Морозово, Васютино, Внуково, Березовый, Непочатая, Саламатовка, Грачевка, Извеково.

На могиле в середине 60-х годов установили фигуру советского воина с непокрытой головой, который в левой руке держит каску в знак памяти о погибших товарищах, а в правой руке у него - автомат. У подножия появились гранитные плиты с именами погибших воинов. В конце 2021 года могила была реконструирована: установлены новые плиты с именами погибших бойцов, старое покрытие заменено на брусчатку, установлен бордюрный камень, оштукатурен постамент памятника. Теперь здесь загорелся Вечный огонь, к которому по памятным датам будут приходить жители села Дросково.

Для подключения мемориала к сетевому топливу газовики проложили распределительный газопровод протяженностью 74,3 метра, установили узел учета газа, отключающее и газогорелочное устройство, осуществили врезку газопровода. По специальному заказу для мемориала изготовили мраморную плиту и золотую звезду Огня памяти. Традиция устанавливать металлические звезды на братских могилах появилась после Великой Отечественной войны. Пятиконечные символы подчеркивают воинскую доблесть, отвагу и честь тех, кто отдал жизнь за Родину.

Глава региона Андрей Клычков отметил, что в области более девятисот воинских захоронений и 52 с Вечным огнем, работа по зажжению новых огней ведется с 2022 года по поручению президента, а частица огня для Дросково доставлена из Сквера Танкистов Орла. Он выразил признательность компании «Газпром межрегионгаз» за реализацию проекта и поблагодарил жителей села.

- С 2022 года по поручению президента Владимира Путина совместно с компанией «Газпром межрегионгаз» мы ведем работу по зажжению новых Вечных огней. Выражаю признательность компании «Газпром межрегионгаз», которая реализует проект «Храним огонь Победы» и неизменно участвует в увековечивании памяти павших защитников Отечества. Хотелось бы сказать, что Вечный огонь, загоревшийся на братской могиле в Дросково, - это тот самый мостик между великой Победой и сегодняшними днями. Особенно когда мы смотрим через призму событий специальной военной операции. Наши военнослужащие - это герои, которые не позволяют врагу приближаться к нашей стране. Я хочу поблагодарить всех жителей села Дросково, Покровского района, которые собрались в этот важный момент, - подчеркнул глава Орловщины.

Частица Вечного огня была взята и доставлена со сквера Танкистов

Масштабная работа на благо памяти

Событие в Дросково - часть огромной системной работы. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия» «Газпром» ведет масштабную работу по газификации регионов. В рамках этой работы к сетевому природному газу подключают мемориальные комплексы по всей стране. Дав старт Всероссийской акции «Храним огонь Победы» в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, ПАО «Газпром» продолжает реализацию проекта по переводу мемориалов воинской славы на сетевой природный газ и подключению новых Вечных огней к сетям газораспределения. Всего в зоне ответственности компаний Группы «Газпром» в настоящее время около двух тысяч Вечных огней и Огней памяти. Газовики переводят мемориалы на сетевое газоснабжение, обеспечивают техническое обслуживание горелок, проводят реконструкцию памятников. В Покровском районе газовики поставляют природный газ на шесть мемориалов, с учетом братской могилы в Дросково. В целом на территории Орловской области Группа «Газпром межрегионгаз» поставляет природный газ на 52 мемориала: два Вечных огня в Орле и 50 - в районах области.

Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук подчеркнул, что в зоне ответственности компании около двух тысяч мемориалов, везде проведен газ и выполняется техническое обслуживание, а с 2022 года все поставки газа на мемориалы проводятся безвозмездно.

- В настоящее время в зоне ответственности ПАО «Газпром» около двух тысяч мемориалов с Вечными огнями и огнями памяти. Везде проведен природный газ и выполняется своевременно необходимое техническое обслуживание. Кроме того, по решению нашего президента Владимира Путина с 1 мая 2022 года все поставки газа на мемориалы с Вечными огнями проводятся на безвозмездной основе, - отметил Сергей Владимирович.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский напомнил, что каждая пядь орловской земли полита кровью советских солдат, освобождавших область, и сегодня важно не только создавать новые мемориалы, но и ухаживать за существующими.

- Если перейти к сухим цифрам, то около миллиона советских солдат и офицеров погибло, освобождая нашу область от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы, вспоминая наших героев, делаем новые мемориа-лы, ухаживаем за теми, которые есть. И, конечно, хотел бы поблагодарить

руководство ООО «Газпром межрегионгаз» за проделанную работу, - сказал председатель облсовета.

Жители села и гости возложили цветы к Вечному огню в селе Дросково​​​​​​​

Честь зажечь огонь - тем, кто продолжает дело защитников

Почетное право зажечь Вечный огонь на братской могиле в Дросково было доверено жителям села - Николаю Марыченкову и Михаилу Кареву. Их судьбы стали живым символом преемственности поколений. Николай Марыченков - кавалер ордена Красной Звезды. Сорок лет назад он проходил срочную службу на территории Афганистана, выполнял интернациональный долг. В результате ранения потерял ногу, но воспитал троих детей - дочь и двоих сыновей. Оба его сына сейчас героически отстаивают интересы России в ходе специальной военной операции. Михаил Карев - работник «Газпром газораспределение Орел», водитель. Его сын Андрей, тоже газовик, погиб в зоне СВО при исполнении патриотического долга.

Николай Марыченков поделился, что зажжение Вечного огня для него символично - это память о дедах, подаривших нам жизнь, и напоминание о том, что защищать Родину - долг каждого поколения. Его сыновья сейчас несут службу в пехоте на территории ЛДНР.

Теперь на братской могиле в центре Дросково всегда будет гореть живое пламя. К нему будут приходить по памятным датам жители села, школьники, ветераны. Каждый раз, глядя на огонь, они будут вспоминать о 84 героях, покоящихся здесь, и о миллионах солдат, отдавших жизнь за свободу Родины. Вечный огонь стал символом связи времен - от великой Победы 1945 года до сегодняшних защитников Отечества, которые с оружием в руках продолжают дело своих дедов и прадедов.

Елена Зябкина