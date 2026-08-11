Лето без ограничений: T2 собрал популярные сервисы в одной подписке

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Каждый год мы с нетерпением ждем лета, а когда оно наступает, ценим каждую минуту и не хотим тратить свободное время зря – то есть, не на прогулки, путешествия, встречи с друзьями, семейные пикники и другие развлечения. К счастью, многие организационные задачи сегодня можно доверить цифровым сервисам: проложить маршрут, организовать доставку продуктов, выбрать подарок.

А еще в смартфоне мы возим с собой целый развлекательный комплекс с музыкой, фильмами, книгами и онлайн-шопингом. Чтобы не тратить драгоценное время на оплату десятка разных подписок, T2 предлагает удобное и выгодное решение – мультиподписку MiXX, в которой можно собрать свое идеальное комбо без переплат.

Важное дополнение: самые востребованные сервисы из MiXX входят в белый список, то есть доступны без ограничений. Даже периоды отключения мобильного интернета в целях безопасности не нарушат планов и не помешают комфортному отдыху.

Давайте вместе заглянем внутрь конструктора сервисов и убедимся – в мультиподписке от T2 есть все необходимое.

1. Музыка

Всем пользователям MiXX доступна подписка «Яндекс Плюс». Составляющие ее сервисы входят в белый список, в том числе «Яндекс Музыка» с широким выбором разножанровых треков и интересными подкастами.

VK Музыка, еще один доступный во время ограничений мобильного интернета музыкальный сервис, также может стать частью любой версии мультиподписки (M, S или Max) и идеальным компаньоном для летнего отдыха.

2. Кино

В MiXX входят пять популярных онлайн-кинотеатров, четыре из которых – Wink, «Кинопоиск», PREMIER и «КИОН» – отмечены в белом списке и доступны без ограничений. Захватывающими фильмами и эксклюзивным видеоконтентом можно наслаждаться в любое время и в любом месте.

3. Книги и подкасты

Дополнить отдых интересными историями или ознакомиться с профессиональной литературой – с MiXX легко и выгодно. В состав подписки включен сервис «Яндекс Книги», где каждый сможет выбрать ту самую книгу лета из сотен тысяч вариантов.

4. Путешествия

Не остаться в пути без подсказок и помощи всегда помогут сервисы «Яндекс Go», «Яндекс Карты» и «Яндекс Погода». Они доступны всем пользователям MiXX с включенной подпиской «Яндекс Плюс».

Тем, кто всегда в движении и не любит ждать, T2 и «Яндекс» предлагают специальную мультиподписку «MiXX х Яндекс Движ» – в этой версии дополнительно к набору сервисов MiXX и «Яндекс Плюса» доступна аренда самокатов с бесплатным стартом.

5. Шопинг

С MiXX удобнее и выгоднее совершать покупки на маркетплейсе Ozon, который входит в белые списки, и в магазинах популярных сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит». Их цифровые ресурсы также доступны в периоды ограничения мобильного интернета. Ничто не помешает тщательно подготовиться к выезду на дачу и организовать идеальный пикник на природе.

MiXX легко подключить и использовать, он доступен даже для неабонентов T2. Каждый клиент может наполнить подписку по своему вкусу, например, добавить антивирусную защиту смартфона, дополнительные гигабайты интернета и многое другое.

Кроме того, MiXX регулярно обновляется, оставаясь при этом максимально выгодным для пользователя. Стоимость всех сервисов, включенных в мультиподписку, по отдельности составляет более 5,5 тысяч рублей, а абонентская плата за максимальную версию мультиподписки – 599 рублей.

Лето – время заряжаться позитивной энергией, исполнять мечты и собирать коллекцию ярких впечатлений на год вперед. Мультиподписка MiXX от T2 станет отличным помощником в организации отдыха: насыщенная контентом, отвечающая пользовательским интересам и главное – доступная везде, где потребуется.

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