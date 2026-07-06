Орловский характер: как Ростсельмаш помогает региону ставить рекорды

Для аграриев региона и участников мероприятия была представлена современная высокопроизводительная техника Ростсельмаш.

День Русского поля – традиционный и очень важный праздник, который с нетерпением ждут все орловские аграрии. В этом году ключевое событие агропромышленного календаря прошло в селе Отрадинском Мценского района и в очередной раз подтвердило высокий статус региона как одного из ведущих аграрных субъектов Центральной России. Генеральным партнером выставки выступила компания Ростсельмаш. Совместно с дилерским центром ООО «Агропромсервис» бренд развернул на поле 14 единиц современной высокопроизводительной техники, готовой к работе в самых сложных условиях. В первый же день стенд посетила официальная делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым, председателем облсовета Леонидом Музалевским и главой комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным. За два дня экспозицию увидели более 1000 специалистов, прошли переговоры с руководителями фермерских хозяйств о расширении сотрудничества и обновлении машинно-тракторного парка региона.

Экспозицию Ростсельмаш посетила официальная делегация во главе с губернатором региона.

Новинки и проверенная техника

На входе гостей встречал мощный трактор Ростсельмаш 2400. В центре внимания – флагманский роторный комбайн TORUM 785, а также RSM 161, Т500 и легендарный ACROS 595. Главная новинка – кормоуборочный комбайн RSM F 2750, появившийся в этом году и уже успевший зарекомендовать себя в хозяйстве Жарикова.

– Производительность комбайна RSM F 2750 составляет около 300 тонн в час. Он получил только положительные отзывы от орловских аграриев. Мы также представили прицепное оборудование, хорошо знакомое нашим полям. Филиалы сервисного центра располагают огромным складским запасом запчастей – при любой поломке техника восстановится в течение суток, что критически важно в разгар страды, – рассказал менеджер по продажам ООО «Агропромсервис» Вячеслав Галета.

Он добавил, что за аграрную неделю достигнуты предварительные договоренности о поставках техники в хозяйства региона, сейчас соглашения проходят финальную стадию согласования.

Опора орловского земледелия

Несмотря на капризы погоды – засуху, затяжную зиму и переувлажнение, – местные хлеборобы продолжают добиваться высоких результатов. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Леонов, который выращивает сою, гречиху, пшеницу и ячмень на 550 гектарах, поделился опытом работы с техникой Ростсельмаш. В этом году хозяйство приобрело трактор Ростсельмаш 2400.

Фермер Владимир Леонов остался доволен работой трактора Ростсельмаш 2400.

– Трактор показал себя отлично и в пахоте, и в дисковании – маневренный, экономичный, производительный. Два комбайна ACROS 595 Plus служат нам уже восемь лет, и никаких нареканий нет. Это надежная техника. Сейчас видно, что она шагнула вперед, и мы планируем приобретать более современные версии машин от Ростсельмаш, – отметил Владимир Леонов.

Губернатор Андрей Клычков во время обхода экспозиции высоко оценил представленную технику Ростсельмаш.

– Сельское хозяйство Орловской области достигло высоких результатов при активном участии промышленных партнеров – производителей техники Ростсельмаш. Самое главное – достижения науки, техники и люди, которые вкладывают в это силы. Хочу поблагодарить аграриев, которые, несмотря на все трудности, работают на полях и достигают рекордов, – подчеркнул Андрей Клычков.

День Русского поля в очередной раз показал: регион уверенно держит курс на технологическое обновление. Благодаря труженикам села, современной высокопроизводительной технике Ростсельмаш и поддержке властей Орловщина сохраняет лидирующие позиции аграрного регион. Хлеб, выращенный на орловской земле, остается опорой экономики, а сами аграрии – главной силой, превращающей погодные испытания в повод для новых побед.

Елена Зябкина

Фото автора и Агропромсервис