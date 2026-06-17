Фото: Агропромсервис

Июнь в Орловской области - это не просто месяц в календаре. Для аграриев это момент, когда они особенно следят за посевами и готовят технику для сбора урожая. Кажется, даже воздух дрожит от напряжения. Каждый хозяйственник дорожит урожаем и знает, что страда начинается с того мига, когда комбайн выходит в поле. Михаил Савин, глава крестьянско-фермерского хозяйства, что расположено в деревне Парамоново Корсаковского района Орловской области, уверен: чтобы добиваться новых рекордов, нужна не просто современная техника, а надежный стальной конь. И в этом ему помогает Ростсельмаш.

Т500: комбайн для добротных нагрузок

В хозяйстве у фермера Михаила Савина - 4000 гектаров. Выращивают горох, пшеницу, гречиху. Любая задержка с уборкой грозит потерями урожая. Поэтому подход у Михаила Михайловича один: «Ответственность - не громкое слово, а инструмент».

С компанией Ростсельмаш его связывает долгая история. В 2014 году, когда хозяйство делало уверенные шаги, выбор пал на зерноуборочный комбайн ACROS. И он не подвел, выдержал, дал понять: эта марка - характер.

Универсальные эффективные зерноуборочные комбайны: Т500 с производительностью до 30 тонн в час основного времени. Фото: Агропромсервис

Однако время требует большего. Когда площади стали расширять, потребовалась техника мощнее. Таким стал зерноуборочный комбайн Т500 - машина уверенного шестого класса, рассчитанная на уборку самых разных культур: от капризной гречихи до мощной пшеницы.

Это не просто серийная модель. В хозяйстве Т500 прошел тестирование в полевых условиях. Технике, как вспоминает глава КФХ, устроили настоящий экзамен на прочность. Итог порадовал: всего за 17 минут комбайн намолотил зерно и заполнил бункер вместимостью 8300 кг!

RSM 161: производительность - это образ жизни

Cтоять на месте - значит отстать. Два года назад парк КФХ пополнили двумя комбайнами RSM 161, а следом и еще одним.

RSM 161 с производительностью до 36 тонн в час основного времени. Фото: Агропромсервис

- Это уже машина другого класса, - поясняет Михаил Савин. - Производительность в разы выше. Когда мы наращивали площади под посевы, прежняя скорость нас перестала устраивать. RSM 161 закрыл эту потребность. Да и соотношение «цена - качество» здесь абсолютно честное.

Шестиклавишный соломотряс с площадью сепарации 6,1 квадратного метра окончательно отделяет зерно от половы. Топливный бак на 1050 литров. Плюс - новый уровень комфорта и цифровизации. Внутри кабины - климат-контроль, а управляется все через информационно-голосовую систему с сенсорным дисплеем.

Сервис как боевое братство

Михаил Михайлович особо подчеркивает дружеские отношения со службой сервиса ООО «Агропромсервис».

- При любой поломке приезжают даже ночью. Не говорят: «Приедем завтра», а на месте уже через час-два и тут же проводят диагностику и ремонт. В страду это очень важно, - поясняет аграрий.

Сейчас в арсенале Михаила Савина от Ростсельмаш не только комбайны, но и тракторы, а также современный опрыскиватель. Потому аграрий знает: настоящая техника, подобранная с умом и выдержанная в битвах за урожай, не подведет!