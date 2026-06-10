«Ростелеком» презентовал цифровые сервисы орловскому бизнес-сообществу

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Ее участниками стали 40 промышленников. Специалисты провайдера рассказали о сервисах и услугах компании, которые наиболее востребованы у бизнесменов соседних регионов. В частности, речь шла о видеонаблюдении с функцией видеоаналитики и Wi-Fi-сетях. На сегодняшний день уже более 150 заводов, а также магазинов, кафе, ресторанов Орловщины оснащены камерами, с помощью которых владельцы бизнеса следят за качеством производимой продукции и работой персонала. Что касается беспроводного доступа в сеть, то это решение с каждым днем становится всё популярнее на фоне периодических ограничений работы мобильного интернета. Так, только с начала года «Ростелеком» развернул 38 зон бесплатного доступа в различных заведениях и общественных местах региона.

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Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«В Орловской области сервисы “Ростелекома” уже выбрали более 5,5 тысячи бизнесменов. Мы ценим своих клиентов и стараемся регулярно общаться с ними. Деловые встречи, подобные прошедшей, позволяют нам лучше понимать пользователей и их ожидания. Кроме того, на презентациях мы рассказываем не только о наших флагманских продуктах, но и об узкоспециализированных решениях. Так, в этот раз наши специалисты подробно остановились на программно-аппаратном комплексе “СКИТ”, предназначенном для автоматизации контроля ИТ-инфраструктуры».

Программно-аппаратный комплекс «СКИТ» имеет широкий функционал: от мониторинга каналов связи, серверов, сетевых устройств до анализа качества трафика и оценки резервов центра обработки данных. Также система прогнозирует и предупреждает сбои в работе оборудования.

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Сергей Ермолин, заместитель генерального директора ООО «Истоки»:

«Наша агрокомпания по праву занимает лидирующие позиции в региональном рейтинге предприятий, производящих зерновые и масличные культуры. Для сохранения этого статуса мы обязаны постоянно повышать собственную эффективность и качество конечного продукта. Сегодня большую помощь в решении этих задач могут оказать ИТ-решения. Понимая это, еще 10 лет назад выбрали в качестве своего цифрового провайдера “Ростелеком”. Пользуемся его интернетом, виртуальной АТС и видеонаблюдением. Работой всех сервисов довольны. При этом продолжаем следить за новинками провайдера. Сегодня ознакомились с функционалом “СКИТа”. Мне кажется, многие его опции могут нам пригодиться. В наш холдинг входит восемь подразделений, расположенных в разных городах. Внедрение предложенного комплекса сервисов, как минимум, поможет нашим ИТ-специалистам дистанционно контролировать состояние внутренних сетей и оргтехники».

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Подробнее о сервисах «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 300 65 96.