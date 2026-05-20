«Ростелеком» в третий раз пригласил юных орловских фигуристов на «Звездную дорожку»

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Звездная дорожка», организаторами которого выступают Федерация фигурного катания на коньках России и ПАО «Ростелеком».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«В третий раз орловский лед принимал “Звездную дорожку”. В 2016 году мастер-класс для юных спортсменов проводил заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев, в 2022-м, так же, как и в этом году, своим мастерством с начинающими фигуристами делился Артур Дмитриев. За время существования проекта сотни детей по всей стране получили возможность продемонстрировать свои навыки профессионалам и получить от них бесценные советы. Отрадно, что тренировка снова прошла в нашем городе. Надеемся, практические рекомендации мастера помогут воспитанникам ''Ледового поколения" вырасти в чемпионов».

Алексей Переверзев, начальник управления развития физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Орловской области:

«Для начинающих орловских фигуристов встреча с олимпийским чемпионом — действительно значимое событие, стимул совершенствовать свои умения и развиваться дальше. Мы рады снова приветствовать на орловской земле Атура Дмитриева! Благодаря "Ростелекому" и российской Федерации фигурного катания около сорока ребят смогли принять участие в таком уникальном мастер-классе».

В ходе занятия Артур Дмитриев объяснил ребятам технику скольжения на льду, правильного выполнения прыжковых элементов и вращений, а также показал упражнения по общефизической подготовке.

Артур Дмитриев, двукратный олимпийский чемпион:

«Не в первый раз я приезжаю в гости к орловским юниорам и с удовольствием наблюдаю, как растет уровень их умений. Подобные практики очень эффективны: мотивируют молодежь к новых стремлениям и позволяют полноценно раскрыться по-настоящему талантливым спортсменам. Убежден, что участие в мастер-классе непременно станет для кого-то отправной точкой к успеху и спортивным победам».

Мероприятие завершилось вручением сувениров участникам и автограф-сессией с олимпийским чемпионом. Проект “Звездная дорожка”, охвативший с 2011 года более 50 больших и малых городов России, продолжается.

