МегаФон и YADRO запустили первую отечественную базовую станцию в городе-миллионнике

Решение работает в историческом центре Нижнего Новгорода и дает жителям и туристам доступ к быстрому мобильному интернету и надежной голосовой связи. Презентация работы оборудования прошла в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 18 мая.

Российская базовая станция запущена в среднечастотном диапазоне 1800 МГц и поддерживает скорость мобильного интернета до 110 Мбит/с. Зона покрытия охватывает популярные у местных жителей и туристов локации: Нижневолжскую набережную и набережную Федоровского, а также территорию Благовещенского монастыря, Канавинского моста и улицы Рождественской, где туристы знакомятся с видами Волги и посещают мероприятия фестиваля «Столица закатов».

«Наша базовая станция обеспечивает требуемые параметры стабильности и качества, а также поддерживает любые стандарты GSM и LTE в ключевых диапазонах. Кроме того, архитектура платформы — 5G-Ready, это значит, что в любой момент можно будет обновить программное обеспечение и осуществить переход к сетям пятого поколения без демонтажа оборудования», — подчеркнула Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления YADRO.

В рамках контракта МегаФон поэтапно получает 1 500 базовых станций YADRO BTS8100, а также систему управления сетью YADRO NMS, контроллеры и другие необходимые компоненты.

«Перед запуском базовой станции на сети МегаФона в Нижнем Новгороде оборудование прошло цикл лабораторных испытаний, а также тестирование в различных нагрузочных сценариях. Сегодня такие объекты связи опробуются нами в небольших населённых пунктах, и запуск в городе-миллионнике — следующий этап проверки отечественного телеком-оборудования в условиях более высокой нагрузки и плотной городской застройки. Мы продолжим внимательно анализировать работу станции и оценивать её эффективность в реальной эксплуатации», — рассказал технический директор МегаФона Алексей Титов.

В рамках ЦИПР с запущенной базовой станции организована онлайн трансляция. Помимо изображения с высоты птичьего полета с видом на слияние Волги с Окой участники и гости конференции могут увидеть в действии работу экомониторинга МегаФона. Система также в режиме реального времени передает сведения о содержании в воздухе загрязняющих веществ, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, направление и скорость ветра. Все данные агрегируются на платформе «МегаФон Экология» и по запросу могут быть предоставлены профильным ведомствам и предприятиям.

Запуск отечественной базовой станции в городе-миллионнике региональные власти назвали важным этапом развития российской телеком-инфраструктуры и внедрения собственных технологий связи.

«Производство и установка отечественных базовых станций как в деревнях и селах, так и в мегаполисах — один из ключевых шагов к нашему технологическому суверенитету. Здорово, что современные инженерные решения позволяют развивать сеть, не требуя выделения земли под отдельно стоящие вышки. Запущенная станция — это оптимальное решение: от опоры, которая визуально не перегружает исторический ландшафт, до цифровой начинки, призванной обеспечить надежную связь. Символично, что запуск станции состоялся во время конференции ЦИПР в Нижнем — ключевого делового события, посвященного передовым российским технологиям», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

