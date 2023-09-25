Вячеслав Поярков: Диверсификация - это жизнь в постоянном поиске и движении

За вклад в развитие ОПК в 2019 году гендиректор БЗПП Вячеслав Поярков указом Президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Это произошло, когда предприятие возглавил Вячеслав Поярков - физик, математик, электронщик, инженер, шахматист. Умение руководителя просчитывать ситуацию в современных реалиях спасло завод от банкротства и гибели. Политика диверсификации, постоянный поиск новых направлений, максимальное использование кадрового потенциала, привлечение специалистов регионального и федерального уровня- все это уже сегодня дало прекрасные результаты. Можно с гордостью заявить: Болховский завод полупроводниковых приборов - эффективно развивающееся предприятие Орловщины, одно из лучших на данный момент. Коллектив по местным меркам просто огромный, около 1000 человек. Тот факт, что в Болхове всего, по официальным данным, проживает чуть более 10 000 человек и трудоспособное население составляет 60%, дает БЗПП статус основного работодателя.

Представители Федерации космонавтики России знакомятся с новыми разработками заводчан.

Оценку продукции ставят военные

В прямом смысле этого слова. Большая часть полупроводниковой продукции на заводе проходит военную приемку. А потом военные на поле боя ценой своей жизни определяют качество изделий болховских электронщиков. Ответственность на коллективе высочайшая. За 2022 год контроль ОТК прошли около 2,8 млн. изделий полупроводникового производства. Предприятие включено в реестр оборонно-промышленных.

Главный ориентир – комплектующие материалы для оборонной отрасли. Области применения электронных приборов – военные технологии, современные системы ПВО, авиационная и космическая промышленность. Благодаря деятельности специального конструкторско-технического бюро, основанного генеральным директором Вячеславом Поярковым в 2005 году, разработаны и запущены приборы для аппаратуры космического назначения с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками, не имеющими аналогов в мире. Основной задачей конструкторского бюро стала разработка и внедрение в серийное производство востребованных в оборонном комплексе страны элементов электронной компонентной базы. В настоящее время производится 200 типов номиналов элементов электронной компонентной базы. География потребителей- 560 российских предприятий. Полностью отремонтированы административно-производственные цеха, обновлено оборудование, привлечены специалисты. Болховский завод создал уникальные для России импортозамещающие изделия. На счету конструкторов и инженеров Болховского завода полупроводниковых приборов целый ряд высокотехнологичных изделий, которые превосходят по своим характеристикам зарубежные аналоги. Мощная база для опытно-конструкторских разработок, серийного производства микросхем и полупроводников, воссозданная на заводе за последние 25 лет, а также огромный опыт работы в электронной промышленности позволили генеральному директору АО «БЗПП» Вячеславу Пояркову вывести предприятие на новый уровень.

Новые разработки конструкторов предприятия: помпа, шаговый двигатель, редуктор и комплектующие.

С 2005 года предприятие развивается по направлениям:

- полупроводниковое производство;

- машиностроительное производство;

- производство изделий медицинского назначения;

- производство стендового оборудования;

- производство контактирующих устройств;

- производство пластиковых окон;

- швейное производство;

- производство шаговых двигателей;

- производство детских конструкторов и сувенирной продукции;

- производство сельскохозяйственной продукции;

- пасечное хозяйство;

Технологии будущего

Всего за полтора года на БЗПП создали отечественную инсулиновую помпу для непрерывного подкожного введения инсулина. Пока «БЭТА» (название помпы) предполагает управление дозировкой со стороны врача. Ведутся работы по созданию датчика, который будет замерять уровень сахара и автоматически давать команду на корректировку дозы. Для создания такого процессора БЗПП имеет свое производство кристаллов, есть все необходимое оборудование. Это следующий этап, в который входит также создание собственных инфузионных наборов и их программного обеспечения по управлению со смартфона. Завод приступил к серийному производству изделия. Здесь действует система менеджмента качества ИСО 13485, регулирующая правила выпуска медицинских изделий.

Как рассказал заместитель главного инженера по новой технике Андрей Малков, в ходе работы над инсулиновой помпой в БЗПП был разработан шаговый микродвигатель, который в два раза меньше зарубежных аналогов. По размеру он 6 мм, а самый миниатюрный китайский аналог, который закупают российские производители, -12 мм. Двигатель можно использовать не только в качестве комплектующего элемента «БЭТА», но и для продукции других предприятий приборостроения. Проявленный к этому изделию интерес и огромный потенциал рынка (вся современная техника и электроника основаны на шаговых двигателях) создают предпосылки для запуска отдельного производства на БЗПП. В России шаговые двигатели пока не выпускает никто.

В новой концепции разработаны планетарный и циклоидальные редукторы, драйвер управления, установка автоматической намотки стартера шаговых двигателей серии «Немо». Болховские инженеры-электронщики уже подготовили к выпуску линейку из шести двигателей с разными габаритами. Еще одно направление перспективных инноваций БЗПП- разработка микросхем интерфейса, который используется в любых направлениях: компьютерах, смартфонах, промышленном оборудовании, авиации. Уже создали более 20 номиналов новых изделий – микросхем.

Разрабатывается прорывная технология – бета-вольтаический источник питания, который специалисты называют «вечной батарейкой». Бета-вольтаический источник питания, созданный болховскими конструкторами, по своим характеристикам превосходит американский аналог.

Кадровая политика предприятия – создание или прием на производство уникальных людей.

- В машиностроении мы из десяти человек выбирали одного. Точно так же происходит и с инженерно-техническими работниками: мы даем возможность показать себя, рассказать о себе, суметь сделать что-то, и если у человека не получается, то мы расстаемся. Вот такой непростой путь, и слабые на нашем предприятии не выживают. Могут выжить только сильные. Поэтому у нас уникальные люди, - отмечает Вячеслав Николаевич.

Цифровые изоляторы БЗПП

Жемчужина БЗПП - центр здоровья и красоты

Идея создания медицинского центра была воплощена в жизнь еще пятнадцать лет назад. За короткий срок были подготовлены помещения, приглашены специалисты, закуплено оборудование, организован прием врачей. Обращались за консультацией и помощью не только заводчане, но и жители Болхова, соседних районов.

- В какой-то момент поняли, что нам тесно в рамках медицинского центра, и Вячеслав Николаевич принял решение о переходе на новый уровень и в другой статус. Сейчас готовим к открытию Центр здоровья и красоты в трехэтажном корпусе, - рассказывает директор нового направления Анастасия Покопцева.

На первом этаже размещены спортивный зал, сауна, аптека, нарзанные ванны. Продумано все до мелочей. Интерьер в сочных ярких красках моментально поднимает настроение посетителей и гостей. На втором этаже расположилась стоматологическая поликлиника, укомплектованная современным оборудованием. Главный врач - Давид Квиркелия, специалист высочайшего класса, владелец сети стоматологических семейных клиник в Санкт-Петербурге. Имеет многочисленные сертификаты об окончании курсов усовершенствования на базе МАПО, постоянно повышает свой профессиональный уровень и является автором многих работ в области ортопедии. Владеет самыми современными технологиями в области терапевтической и ортопедической стоматологии. Посещает профессиональные лекции и семинары в Москве и Санкт-Петербурге. За весь период своей трудовой деятельности Давид Соломонович показал себя, как специалист высочайшего уровня. Свою работу выполняет с большой любовью и ответственностью. Ярким доказательством этого являются многочисленные грамоты и благодарственные письма от Администрации Петроградского района, Комитета здравоохранения Петроградского района, за активное участие и помощь инвалидам Великой Отечественной войны, малоимущим и учителям. Сейчас он активно формирует коллектив специалистов для болховской заводской стоматологической поликлиники, где предусмотрены: детский стоматолог, рентген, протезирование, хирургический кабинет, лечебный и смотровой кабинеты.

Третий этаж разместит барокамеру, солярий, массаж, терапевта, косметологию аппаратную и инъекционную, парикмахерскую, маникюр, кафетерий, фитобар. А четвертый этаж - территория для спортивных занятий.

Словом, продумали здесь весь спектр услуг по диагностике, лечению, а также поддержанию здоровья и эстетике.

Как современное, эффективное, экономически стабильное, динамично развивающееся предприятие, работающее на перспективу и реально воплощающее в жизнь принципы диверсификации производства, может функционировать без соответствующего развития сферы социальных услуг? Помимо мощного развития полупроводникового и машиностроительного производств – основных направлений деятельности ОАО «БЗПП», как градообразующего предприятия, многое было сделано в вопросах удовлетворения социальных потребностей работников предприятия и жителей г.Болхова. Кстати, предстоящее открытие Центра здоровья и красоты - это часть большого плана - сделать Болхов центром оздоровительного туризма.

Генеральный директор В.Н.Поярков и разработчик первой отечественной инсулиновой помпы Ю.Ю.Дюжий

Туризм- будущее Болхова

Вячеслав Николаевич - патриот, который не словом, а делом отчизну любит. Хочет возродить былую славу малой родины - Болхова.

- У многих сегодня складывается ошибочное представление о Болхове, как о маленьком провинциальном городе. Я скажу вам, что в IХХ веке по населению Болхов превосходил Новгород, Псков, Архангельск, Вологду, Владимир. В городе было 107 кожевенных заводов, салотопенный, 2 мыловаренных, сальносвечный, паточный, 3 крупорушки, 16 пенькотрепальных, 7 пенькопрядильных, 2 пивоваренных, 2 табачных, 17 кирпичных и 2 экипажных, 213 лавок, 21 харчевня. К сожалению, сегодня по развитию промышленности и производства позиции нашего города утрачены. Действовали 32 храма и 2 монастыря, - Вячеслав Поярков настолько увлеченно рассказывает о былом величии города, что невольно понимаешь, насколько дорог ему этот милый сердцу уголок.

Болховский завод полупроводниковых приборов - из числа тех, кто за собственные средства развивает внутренний туризм. На протяжении 19 лет предприятие создает собственный туристический кластер: не вдруг и не сразу, а поэтапно, обстоятельно и обдуманно. Задача - привлечь туристов, повысить туристическую привлекательность города, в дальнейшем сделать все возможное для включения Болхова в Золотое кольцо России.

Еще в 2005 году здесь ставили своей задачей создать туристический бизнес. Туристический отдел предлагает около 60 экскурсионных направлений. Сегодня туристический отдел вырос в новое для предприятия бизнес-направление. Разработаны и осуществлены поездки по 60 направлениям Орловской, Брянской, Тульской, Калужской, Курской и даже Московской областей. География путешествий очень обширная. Около 2000 человек вошли в состав туристических групп БЗПП. Болховчане поправляют свое здоровье в санаториях и домах отдыха Черноморского и Азовского побережья. Побывали в гостях у болховчан жители Санкт-Петербурга, Москвы, Чебоксар, а также из-за рубежа, с удовольствием познакомились с достопримечательностями города Болхова.

Генеральный директор В.Н.Поярков и главный врач стоматологической клиники Д.С. Квиркелия обсуждают перспективы развития направления

Социальная сфера включает более 30 объектов: магазины различного профиля: продуктовые, хозяйственный; ресторанный комплекс; "Погребок купцов Голубиных с баней и бильярдом", медицинский центр здоровья и красоты, стоматологическая клиника, аптеки, детский центр "Игровая атмосфера", станция технического обслуживания автомобилей, автозаправочная станция на трассе Москва-Харьков, пасечное хозяйство, туристический отдел, шахматный клуб, краеведческий музей и музей истории завода, ежемесячно выходит в свет газета "БЭТА" (Болхов. Электроника. Технологии. Автоматика).

Эпилог или продолжение следует

Радует, что с каждым годом на предприятии развиваются и успешно реализуются новые, востребованные направления деятельности, направленные на улучшение качества жизни не только заводчан, но и болховчан. Приведу мнение своей знакомой, которая в апреле побывала на БЗПП в составе экскурсионной группы в рамках промышленного туризма. Она женщина зрелая, всю жизнь работала на заводе в Орле. После выхода на пенсию путешествует по Центральной России.

- Я посмотрела производство, поговорила с людьми, побывала на социальных объектах, попробовала продукцию кондитерского цеха БЗПП и теперь спокойно себя чувствую: благодаря таким руководителям, как генеральный директор Болховского завода полупроводниковых приборов, будущее у России есть. Надежное, крепкое, уверенное. Производство, несмотря ни на какие санкции, эффективно работает, развивается, удивляет и восхищает. Пусть сбудутся все планы заводчан! - она даже прослезилась, настолько ее потрясло реальное положение производства в небольшом городке.

На предприятии сохранен и расширен пакет социальных гарантий для работников. Они получают материальную помощь при рождении ребенка, вступлении в брак, санаторно-курортном лечении, при выходе на заслуженный отдых и уходе в армию. Для работников организовано горячее питание в заводской столовой, 50 % стоимости которого оплачивает завод. Ежемесячно рабочие получают заработную плату и аванс согласно графику, без задержек. Коллективный договор соблюдается по каждому пункту социальных льгот и гарантий. Более двухсот семей, имеющих детей школьного возраста, в канун 1 сентября от предприятия получили материальную помощь. В канун Нового года вручение подарков каждому члену коллектива и детям уже стало доброй традицией.

Марина Бака