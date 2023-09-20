В Орле стартовал хоккейный сезон

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Орловский этап «Кубка Регионов» называют одним из самых сильных турниров начала хоккейного сезона, так как именно здесь впервые после финала чемпионата СХЛ столкнулись победитель и серебряный призеры лиги – ХК «Держава» из Тамбова и команда московского РЭУ имени Плеханова, соответственно. В дополнение к этой сильнейшей паре добавились хозяева этапа ХК «ОрелГУ» с обновленным усиленным составом и хоккеисты из Смоленска ХК СГУС.

Турнир отрыла игра фаворитов – РЭУ и «Державы». В этот раз москвичам улыбнулась удача и они взяли реванш у хоккеистов из Тамбовского государственного университета имени Державина. РЭУ одержали убедительную победу со счетом 5:2.

В своем напоре не уступили соперникам из столицы и хозяева льда. ХК «ОрелГУ» переиграла смолян со счетом 5:3, и тем самым взяла реванш за два домашних поражения в прошлом сезоне СХЛ.

А, вот, следующая встреча оказалась для орловцев неудачной. Тамбовская «Держава» реабилитировалась за поражение в стартовый день соревнований и победила «орлов» с крупным, по-настоящему, хоккейным счетом 7:3.

В заключительной игре турнира сошлись ХК «ОрелГУ» и ХК РЭУ имени Плеханова. Неудачное начало матча орловцы смогли компенсировать во втором и третьем периодах. К концу последнего периода счет стал 3:3, и игра перешла в овертайм. Увы, но для орловской команды он закончился пропущенной шайбой. Давление на ворота соперника, множество созданных моментов не помогли успешно завершить этап кубка.

– Команда «ОрелГУ» однозначно прогрессирует. В прошлом году мы первый год играли в чемпионате Студенческой хоккейной лиги и только начали формировать костяк команды. В связи с этим прошлый сезон в любом случае был слабее, чем этот. Сейчас в команду пришли новые сильные ребята, которые смогут дать достойное сопротивление сильнейшим командам лиги, – заявляет главный тренер ХК «ОрелГУ» Геннадий Скиба.

Несчастливое число 13 не помешало нападающему ХК «ОрелГУ» Илье Дищенко, играющему под этим номером, стать самым полезным игроком турнира. Парень помог своей команде показать красивую игру и навязать нешуточную борьбу гостям областной столицы. Ко всему прочему, Илья отличился заброшенной шайбой в игре со Смоленском. В последней игре, по словам нападающего, орловской команде не хватило уверенности в своих силах так как РЭУ имени Плеханова является фаворитом лиги.

– Игру начали с психологией проигравшего, думаю в этом все дело. Потому что команда у нас сильная. Ребята все тренируются, заряженные. Мы уже полтора месяца тренируемся, причем плотно – у нас по два льда и по две земли в день. В целом, я думаю, мы выходим по форме на пик, – рассказывает о прошедших матчах и подготовке к сезону Илья Дищенко.

Хорошую подготовку «орлов» зрители смогли лицезреть в ходе трех игр домашнего этапа «Кубка Регионов». Спортсмены показали высокий класс и мощный заряд на предстоящий сезон Чемпионат СХЛ, который стартует уже в ноябре. Для хоккеистов орловского госуниверсиета предстоящий сезон станет вторым в Чемпионате студенческой хоккейной лиги. Отметим, что в этом году регламент СХЛ немного трансформировался: всех участников разделили на конференции. Орловцы сыграют в конференции «Запад» вместе с девятью командами из различных российских университетов.

– За последние годы сделан большой скачок в развитии хоккея. На регулярной основе стали принимать участие во всероссийских соревнованиях наши детские команды. Студенческой команде уже более десяти лет, за эти годы она прошла разные этапы. Сейчас мы видим, что команда, действительно, очень сильная. Она конкурирует с ведущими студенческими командами России, – заметил руководитель Департамент физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

Чиновник подчеркнул, что на Орловщине активно развивается детский и юношеский хоккей.

– Матч ХК «ОрелГУ» – ХК РЭУ имени Плеханова стал достойнейшим завершением турнира. И, конечно же, хозяева большие молодцы Здесь собрались сильнейшие студенческие команды страны, и орловские ребята чувствуют уверенность, играя с гостями из Москвы. Не смотря на то, что уступали в счете, за период смогли сравнять его и были близки к победе. Это говорит о том, что команда прекрасно подготовилась к сезону, и в этом году сможет претендовать на высокие результаты, – отмечает управляющий директор Студенческой хоккейной лиги Антон Храмцов.

По словам директора СХЛ, университетский хоккей, несмотря на статус любительского, не стоит недооценивать, ведь в студенческой лиге играют представители самого работоспособного и боевого возраста в спортивном плане – парни 17-25 лет. Скептикам Антон Храмцов советует просто посетить матч Студенческой хоккейной лиги и убедиться в высоком уровне спортивной борьбы.

По итогу орловского этапа «Кубка Регионов» победителями стали хоккеисты из РЭУ имени Плеханова. Второе место заняла тамбовская «Держава» заняла второе место. ХК «ОрелГУ» завоевала бронзу.