В Орле прошла патриотическая акция «Бородинская битва»

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Накануне памятной даты, вечером 7 сентября 2023 года в сквере имени генерала А. П. Ермолова сотрудники НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке участников движения «Данилевский клуб» и сотрудников ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»» организовали патриотическую акцию, приуроченную ко дню памяти Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией.

Целью данного мероприятия является культурно-историческое просвещение молодежи, привлечение внимания общественности к героям-соотечественникам, отдавших свои жизни служению Родине, а также поминовение русских солдат, погибших в годы Отечественной войны 1812 года.

«Война 1812 года называется Отечественной, так как в ней участвовала не только регулярная армия, но и весь народ. Вместе с дворянами сражались государственные деятели, простые крестьяне, казаки. Стоило столкнуться с насилием и жестокостью Бонапарта, шествующего по русской земле – народ сразу сплотился ради защиты своего Отечества. Эта война была страшным испытанием для России. Победа над Наполеоном укрепила русское национальное самосознание, объединила народ. Подвиг предков нужно помнить и брать с него пример. Мы защитили не только себя, но и всю Европу от диктатора», - рассказывает Сергей Кутенев, Председатель попечительского Совета НКО «Социально-культурного фонда развития и инновации».

В ходе акции посетители мероприятия смогли погрузиться в эпоху наполеоновских войн, познакомиться с походным бытом, обмундированием и вооружением 1812 года, представленными на изображениях в фотозоне. В завершении патриотической акции участники возложили цветы к памятнику генералу А. П. Ермолову – участнику Бородинской битвы. Подобного рода акции в этот день прошли в г. Воронеж, в г. Брянск, в г. Курск и в г. Железногорск Курской области.