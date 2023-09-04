Tele2 – лидер по качеству голосовой связи в Орле

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Тесты ФГУП «Главный радиочастотный центр» показали, что у оператора минимальные доли неуспешных попыток установления голосового соединения и звонков с низкой разборчивостью речи. Кроме того, у компании самый стабильный мобильный интернет – неуспешных сессий по протоколу HTTP меньше, чем у конкурентов.

ФГУП «Главный радиочастотный центр» представил результаты исследования качества голосовой связи и доступности скоростного мобильного интернета в Орловской области. Технические специалисты центра с 13 апреля по 30 мая 2023 года провели масштабное исследование с помощью радиоизмерительного комплекса TEMS Automatic и SIM-карт четырех федеральных операторов связи, имеющих собственную инфраструктуру базовых станций в регионе. Маршрут движения охватывал Орел, Мценск и автодорогу между этими городами.

В ходе тестирования Tele2 показала лучшие результаты по доле речевых последовательностей с низкой разборчивостью речи − всего 0,2%. Это в 3 раза меньше, чем у ближайшего конкурента, а на автодороге Орел-Мценск – почти в 5 раз. Кроме того, у оператора минимальная доля неуспешных попыток установления голосового соединения – 0,2%.

При оценке качества мобильного интернета на автомобильной дороге Tele2 стала лучшей по средней скорости передачи данных от базовой станции к абоненту (более 11 Мбит/с) и от абонента к базовой станции (более 2 Мбит/с). В Орле и Мценске у компании также высокие показатели – более 9,1 Мбит/с и более 2,1 Мбит/с соответственно. Это означает, что Tele2 демонстрирует высокую скорость как загрузки данных из интернета, так и отправки данных пользователем на серверы приложений, что позволяет клиентам компании, даже находясь в пути, участвовать в видеоконференциях, смотреть видео онлайн в высоком качестве, быстро скачивать и загружать большие файлы.

Также оператор показал минимальную долю неуспешных сессий по протоколу HTTP в регионе – всего 3,2%. Чем ниже эта доля, тем меньше сбоев при использовании мобильного интернета. При этом включенный в тариф пакет гигабайтов расходуется более эффективно, поскольку пользователю не приходится несколько раз перезагружать одну и ту же страницу.

Андрей Морозов, директор орловского филиала Tele2:

«Безусловный приоритет в работе Tele2 – предоставление клиентам высококачественных услуг. Мы постоянно следим за нагрузкой на сеть и, опираясь на аналитические данные, модернизируем оборудование в зонах прогнозируемого роста, чтобы расширить покрытие и улучшить емкость сети. Результаты независимого исследования Государственного радиочастотного центра подтверждают эффективность работы технической дирекции филиала, направленной на развитие сетевой инфраструктуры. Достигнутые показатели скорости мобильного интернета и качества голосовой связи стали для нас дополнительным стимулом не снижать набранного темпа и сохранить лидерские позиции».

С начала текущего года оператор модернизировал объекты связи на территории Орловского, Урицкого, Хотынецкого и Шаблыкинского районов, что позволило обеспечить услугами качественной голосовой связи и высокоскоростным мобильным интернетом дачные кооперативы, а также ряд сел, деревень и поселков. Кроме того, техническая служба Tele2 провела модернизацию сетевого оборудования вдоль автомобильных и железных дорог Орловской области. Всего в зоне устойчивого покрытия 4G проживают 99% жителей региона.

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