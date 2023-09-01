Рок-фестиваль, лошадиные бега, «Записки охотника»: Куда сходить в Орле и области на выходных, 2 и 3 сентября

. Фото: Елена Зябкина

В Орловскую область пришла хозяйка-осень. В школах и вузах прошли первые звонки. Первоклассники в парадной форме, старательно приготовленной их родителями, отправились постигать новые знания. Однако первая учебная неделя оказалась короткой. И время дошло до первых сентябрьских выходных. Погода радует орловцев дневным теплом и ночной прохладой, а «Комсомолка» готова порадовать новой афишей на ближайшие субботу и воскресенье. В этот раз жителей Орловщины ожидают выставки, рок-фестиваль, лошадиные бега и многое другое.

ЛОШАДИНЫЕ БЕГА НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА

В субботу на Орловском ипподроме зрители смогут посмотреть бега на Кубок губернатора. В испытаниях лошадей рысистых и верховых пород примут участие наездники из Курской, Орловской областей, Александровского конного завода, Злынского конезавода.

В рамках мероприятия состоятся выступления творческих коллективов города Орла и соседних регионов. Будет работать интерактивная площадка «Казачья удаль», где гости смогут попробовать свои силы в традиционном казачьем воинском искусстве - рубке шашкой. Атмосферу начала 20 века создадут дамы и кавалеры Студии исторического танца «Династия».

Орловцы и гости региона смогут познакомиться с изделиями декоративно-прикладных промыслов и ремесел Орловской области и соседних регионов.

Конный двор «Вязки» представит парад участников, кыз-куу (игра «догони девушку»), конный котильон, вольтижировку и конкур на мощность.

Известно также, что для гостей будет работать конный прокат на пони и лошадях.

КОГДА? ГДЕ?

2 сентября, 11:00

Орел, улица Высоковольтная, 8

НЕГОРЬКИЙ ФЕСТ

Масштабное музыкальное мероприятие уже стартовало в Городском парке культуры и отдыха. Рокеры со всей страны будут выступать перед орловцами на протяжении всех выходных.

2 и 3 сентября фестивальные выступления стартуют в 14:00.

Межрегиональный фестиваль, посвященный 200-летию Городского парка культуры и отдыха, собрал 20 музыкальных коллективов, которые выступят в самых разных жанрах: инди, поп, поп-панк, металл и другие. Орел посетят рок-группы из Москвы, Санкт-Петербурга и даже с Урала. Участникам будет выделено по 40-45 минут, чтобы впечатлить зрителей своей музыкой.

КОГДА? ГДЕ?

2 и 3 сентября, 14:00

Городской парк культуры и отдыха

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

В эти субботу и воскресенье орловцев приглашают посетить традиционный Охотничий фестиваль, который пройдет в государственном мемориальном и природном музее-заповеднике Ивана Тургенева.

Гостей праздника ждет насыщенная программа. Она включает работу деловых, познавательных и развлекательных площадок. Запланированы реконструкция охоты, выставка охотничьих собак и трофеев, мастер-классы по приготовлению блюд «охотничьей» кухни и их дегустация.

Театрализованная программа раскроет традиции дворянской охоты времен Ивана Сергеевича Тургенева. Гости смогут проверить знания в литературных конкурсах, играх и тематической интеллектуальной игре-викторине по циклу рассказов «Записки охотника».

На площадках фестиваля будут работать ремесленные мастерские с мастер-классами и детская зона с аниматорами. Также пройдет призовое охотничье многоборье.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в конкурсе охотничьих баек на Кубок Тургенева.

КОГДА? ГДЕ?

2 и 3 сентября

Село Спасское-Лутовиново

МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

В День солидарности в борьбе с терроризмом Бунинка приглашает всех желающих посетить тематическую выставку.

3 сентября Россия вспоминает всех погибших в ходе террористических актов. Посетителям будет предоставлена возможность поучаствовать в патриотической акции, в ходе которой присутствующие смогут выразить свое отношение к страшному антиобщественному явлению – терроризму.

В рамках мероприятия будет представлена памятная инсталляция «Слезы Беслана». Также все присутствующие смогут ознакомиться с выставкой печатных изданий «Терроризм: необъявленная война».

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КОГДА? ГДЕ?

3 сентября, с 11:00 до 18:00

Орловская областная библиотека имени Ивана Бунина

МЫ ПОМНИМ…

Такое название получил концерт, который пройдет в зале Орловской государственной филармонии в это воскресенье. На мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом выступят молодые солисты областного центра.

На концерт филармонии можно попасть по бесплатным билетам. Билеты можно приобрести в кассе филармонии.

Справки по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60 (касса).

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КОГДА? ГДЕ?

3 сентября, 17:00

Орел, улица Ленина, 23