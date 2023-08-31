Орловские синоптики обещают жару в День знаний

Фото: Елена Зябкина

Как сообщает Орловский гидрометцентр, с 21 часа 31 августа до 21 часа 1 сентября регион ждет переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем с переходом на северо-западный 7-12, при грозах местами порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью составит 11-16°С, днем воздух прогреется до 31°С.

На выходных 2 и 3 сентября температура понизится. Во второй день календарной осени синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет дуть северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 11-16°С, днем 22-27°С. Третье сентября будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-13°С, днем 21-26°С.

В областной столице с 21 часа 31 августа до 21 часа 1 сентября метеорологи обещают переменную облачность. Ночь пройдет без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12-14°С, днем 27-29°С.

В субботу, 2 сентября, прогнозируются кратковременные дожди. Ветер будет дуть с северо-запада 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15°С, днем 23-25°С. В воскресенье будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 9-11°С, днем 22-24°С.

В пресс-службе МЧС предупреждают, что жаркая погода чревата тепловыми ударами. Поэтому необходимо избегать воздействия повышенной температуры. Надевать лучше светлую воздухонепроницаемую одежду, желательно из хлопка, с головным убором. Передвигаться следует не спеша, а также стараться чаще находиться в тени. Не стоит употреблять алкогольные напитки – это, непременно, приводит к ухудшению общего состояния организма. При тепловом поражении необходимо немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ. Помимо этого нужно медленно выпить много воды.