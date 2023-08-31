Надежная техника-достойный урожай!

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У хлеборобов горячая пора. Страда в разгаре. И от того, насколько быстро и качественно уберут выросшие на российских полях урожаи, зависит по большому счету продовольственная безопасность страны. Вот уже который год в закрома родины достойный вклад вносят аграрии Орловской области. В их числе и фермеры Корсаковского района.

Династия

Фамилия аграриев Савиных известна далеко за пределами Орловской области. Крестьянско-фермерским хозяйством братья Михаил и Валерий начинали заниматься вместе в непростые 90-е годы, когда колхозы и совхозы оставались в прошлом, а на смену им приходила новая система ведения сельского хозяйства. Тогда попробовать свои силы хотели многие, но, как показала жизнь, такая ноша оказалась не всем по силам. Савины устояли.

Братья родились в сельской местности. С малых лет помогали родителям работать на земле. И другого жизненного пути для себя не представляли. После школы Михаил получил профессию водителя-тракториста. Начинал работать помощником комбайнера. Вскоре и сам стал управлять комбайном.

Рука об руку Валерий и Михаил трудились много лет, поддерживая друг друга. Когда хозяйство заработало в полную силу, решили разделиться. К тому времени у Михаила Савина и помощники подросли - близнецы Валерий и Вячеслав. Сыновья решили пойти по стопам отца. Окончив техникум, вернулись на родную землю развивать семейный бизнес. А чтобы вести дела в соответствии с требованиями времени, постигали науку ведения хозяйства в аграрном университете.

В КФХ Савин М.М. специализируются на выращивании зерновых, крупяных и бобовых культур. Надо отметить, что посевные площади год от года увеличиваются, а урожай растет.

Сегодня крестьянско-фермерское хозяйство, у руля которого стоит Михаил Михайлович Савин, насчитывает три тысячи га земли. Растят пшеницу, гречиху, люпин, овес.

Сельскому хозяйству он отдал всю жизнь, а это нескончаемые заботы, труд без выходных. Не раз его награждали почетными грамотами не только за успехи в аграрной отрасли, но и за активную помощь в решении вопросов местного значения. В 2010-м намолотил рекордное количество - две с половиной тысячи тонн зерна. Занял первое место в Орловской области, за что был награжден губернатором. Получил ключи от новенькой машины.

Т500-надежная, эффективная машина с производительностью до 30тоннв час основного времени

Качество отличное

Отвечая на вопрос, в чем секрет успеха, глава хозяйства Михаил Михайлович откровенно признается, что на протяжении последних лет сделал ставку на аграрную технику, которую производит компания Ростсельмаш. В хозяйстве работают тракторы, жатки, комбайны ACROS 595 Plus.

Машинами довольны. Здесь соблюдается разумный баланс цена - качество. Крупных поломок не случается. А если что-то выходит или не ладится, вызывают сервисную службу, которая работает на отлично. Специалисты Агропромсервис (дилер компании Ростсельмаш по Орловской, Курской, Брянской областям) выезжают на место по первому же звонку, будь то выходной день или ночное время. В горячую уборочную пору это особенно актуально. С дилерским центром Агропромсервис фермерское хозяйство работает не первый год. Сотрудничеством довольны, претензий никаких нет.

Михаил Савин был первым в районе, кто приобрел новинку компании - зерноуборочный комбайн шестого класса Т500. Менеджеры предложили ознакомиться. Прислали презентацию машины. Фермеру понравился современный комбайн, созданный по последнему слову техники. Приобрел.

На фермерских полях машина работает третий сезон и зарекомендовала себя исключительно с хороших сторон. За день намолачивает порядка двухсот тонн. В нынешнем сезоне показатели уборки яровой пшеницы составляют по 60 центнеров с гектара. Средняя скорость семь - семь с половиной километров в час, а в хорошую погоду проходит и все восемь км в час. И плюс семиметровая жатка (у производителя, кстати, имеется и девятиметровая).

- Для наших полей семь метров в самый раз, - считает Михаил Михайлович, она универсальная, подходит для такой низкорослой культуры, как ячмень.

Михаил Михайлович отмечает, что у Т500 двигатель помощнее и площадь очистки побольше других аналогичных комбайнов.

Машина обладает большой производительностью. Площадь обмолота комбайна равна трем квадратным метрам, что является одним из лучших показателей в данном классе. На комбайн Т500 установлена уникальная система обмолота Tetra Processor, благодаря которой машина качественно и бережно вымолачивает зерно, не нанося ни зерну, ни соломе никаких травм.

- Если выставлять оценку от ноля до десяти, то Т500 заслуживает максимальную - десять баллов, - подытоживает Михаил Савин.

Кабина класса люкс

Трактористы и комбайнеры со стажем прекрасно помнят те времена, когда на полях работали на стареньких тракторах и комбайнах, в кабине, продуваемой всеми ветрами. Так что им есть с чем сравнивать. Кабины на сельскохозяйственной технике нового поколения ни в какое сравнение не идут с предыдущими.

Кабина Luxury Cab - это увеличенный до четырех кубических метров внутренний объем и площадь остекления свыше пяти квадратных метров. Даже в 35-градусную жару (случается и на Орловщине такое аномальное лето) находиться в ней комфортно: кабина оборудована системой управления микроклиматом. Закрыв дверь, механизатор погружается в прохладу и тишину. Уровень шумоизоляции позволяет забыть о том, сколь громким может быть процесс уборки в поле.

Еще одно удобство. Кабина хорошо подрессорена, а кресло механизатора на пневмоподвеске. Так что почувствовать под собой в полном объеме работу механизмов обмолота и очистки, как бывало раньше, теперь не грозит.

Зеркала заднего вида с обогревом, их положение регулируется посредством электроники. В базовой комплектации устанавливается информационно-голосовая система Adviser IV и платформа с функцией дистанционного мониторинга РСМ Агротроник.

Механизатор Вячеслав Савин добавил к сказанному свои впечатления от работы на зерноуборочном комбайне Т500:

- Кабина очень удобная, кондиционер, обзор отличный. Всем рекомендую.

И напоследок

Когда у фермера спрашиваешь, почему он решил связать свою жизнь с сельским хозяйством, он просто отвечает: нет ничего лучше, чем работать на родной земле!

Аграриям на заметку

T500 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 30 тонн в час основного времени, способная обработать за сезон свыше 1300 га.

- Адаптирован под самые сложные условия уборки.

- Зерновая группа не ограничивает возможности комбайна при уборке кукурузы.

- Высокая сменная производительность.

- Минимальные потери.

- Новый барабан-сепаратор с повышенной сепарирующей способностью.

- Обновленное светосигнальное оборудование в задней части комбайна.

- Платформа РСМ Агротроник уже в базовой комплектации.

О работе современного зерноуборочного комбайна Т500 у фермера Орловской области узнавала Александра Черных.