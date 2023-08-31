Владислав Числов: «Правительству Орловской области необходимы ответственные кадры»

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Орловская область в настоящее время является регионом с большим потенциалом и возможностями относительно качества жизни проживающих в ней людей. Однако для планомерного и полноценного развития одного потенциала не хватает. Мы поговорили с выдвиженцем от фракции ЛДПР на пост губернатора Орловской области, депутатом Орловского областного Совета народных депутатов Владиславом Числовым о том, каких изменений требует Орловская земля.

- Владислав Александрович, расскажите, пожалуйста, что побудило Вас выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Орловской области?

- Решение принималось не только мной. В первую очередь, федеральное руководство Партии приняло решение поддержать именно мою кандидатуру в качестве кандидата на пост губернатора. Лично для меня участие в выборах - это возможность донести людям то, как наша партия будет развивать регион, почему именно я, кандидат от ЛДПР, заслуживаю стать главой области. А за примером успешной работы представителя ЛДПР на посту главы региона далеко ходить не надо. Алексей Островский занимал должность губернатора Смоленской области с 2012 по 2023 год, ушел в отставку по своей инициативе и теперь занимается больше партийной работой.

- Орловская область сегодня, какая она, по Вашему мнению?

- Что сразу бросается в глаза - это острая проблема с кадрами, а в особенности медицинскими. Одной из важнейших сфер для комфортной и безопасной жизни орловцев является медицина. И что мы видим? Больше тысячи сотрудников в общей сложности не хватает орловскому здравоохранению. В последние годы активно идет процесс обновления нашей медицины. Но дефицит квалифицированных медицинских кадров продолжает оставаться острейшей проблемой.

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«Если во главе направления стоит человек, который не может отстроить всю вертикаль, то внизу все будет хромать и идти наперекосяк»

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В новой больнице даже с самым современным оборудованием нет смысла, если в ней некому лечить людей. Мы в ЛДПР выступаем за повышение зарплат в системе здравоохранения и предлагаем конкретные пути решения. Во-первых, необходимо создавать нормальные условия на местах в плане оплаты и соцгарантий, а во-вторых, нужно следить за целевыми направлениями. Если специалисты не возвращаются на работу по месту получения целевого направления, то это не должно сходить с рук. Регион за вас платит - будьте добры выполнять обязательства.

- Владислав Александрович, Вы уже упомянули существование проблем в орловском здравоохранении. Скажите, пожалуйста, как можно решить этот вопрос?

- В первую очередь нужно разобраться с Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Орловской области, увеличением тарифов и штрафами, которые накладываются на все медицинские организации. Понятно, что глобально на уровне региона это не решается, так как ФОМС - это федеральная структура. Да, каждый год облсовет утверждает их бюджет, но мы считаем, что нужно уходить от страховой медицины, переходить на прямое госфинансирование и убрать из процесса страховые компании.

Потому что когда ТФОМС выплачивает деньги, а после начинает штрафовать медучреждения, то картина получается неясная. Хорошо, если себе забирают, но есть же страховые компании, которые получают средства, и, так как это коммерческие структуры, куда они потом направляют деньги, знает, наверное, только ТФОМС.

И если раньше все партии в облсовете говорили, что ЛДПР не принимает бюджет региона, потому что хочет пропиариться на этом, то сейчас, когда здравоохранение на Орловщине начало все больше закапываться в долги, все заговорили, что нужно что-то делать с ТФОМС. А все очень просто. Система работает до тех пор, пока экономическая ситуация более-менее благополучная, то есть нет скачков по ценам, ровный курс валют. Иначе все это приходит в негодность.

- Как же достичь полезного результата от уже созданных и, казалось бы, работающих структур?

- Все также сводится к тому, что нужно найти человека, который будет делать все нормально, а не как у нас водится, для галочки или для того, чтобы написать отчет об успешном освоении денег. Можно любую структуру создать, какие угодно благие цели туда заложить, но если нет людей, которые ответственно к этому подходят и нормально все делают, то оно все так и будет работать со скрипом. Пример - мусорная реформа. Все сделали в благих целях, чтобы не было мусора на улицах и природных зонах. Да, сегодня лучше убирают мусор, соглашусь. Хотя я видел времена и до мусорной реформы, когда убирали хорошо возле домов и крупногабарит вывозили. Впрочем, как были проблемы с незаконными полигонами, так они и остались. И спрашивается, что в этом плане за пять лет изменилось. С людей деньги собирают, распределяют внутри, идет междоусобица, бодание за эти средства, а полигоны как отравляли жизнь жителям, так и отравляют по сей день.

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«Женщина должна быть уверена в том, что у нее будут гарантии и стабильный источник дохода в период декретного отпуска»

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- Владислав Александрович, ни для кого не секрет, что одной из основных больных тем для Орловской области является проблема демографии. За последние десять лет население региона снизилось более чем на 60 тысяч человек. Скажите, пожалуйста, можно ли исправить сложившуюся ситуацию?

- Для того чтобы улучшить демографическую ситуацию в регионе, необходимо провести комплекс мер. В первую очередь семья должна быть уверена в том, что у супругов будут гарантии и стабильный источник дохода. Второе - это наличие жилья. Здесь должен быть отлажен социальный механизм. Женщина может быть психологически и физически готова завести ребенка, но у нее проблемы с жилищными условиями. В этом случае мы сталкиваемся с тем, что в регионе нет какого-то маневренного фонда, чтобы давать бесплатно жилье. Не говорю, чтобы разрешить его приватизировать, но хотя бы на 10 - 15 лет дать возможность жить матери с ребенком в комфортных условиях. Но этого фонда муниципального просто нет. Это нормальная вещь, но для такого варианта должна нормально работать система. К тому же у нас есть нехватка детских садов и школ.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в губернаторы Орловской области Числова Владислава Александровича.