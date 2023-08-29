Tele2 предлагает орловчанам бесплатно протестировать мобильные услуги

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При подключении к тарифу «Мой онлайн» до 24 сентября абоненты смогут две недели тестировать услуги компании бесплатно.

Орловчане, которые еще не пользуются услугами Tele2, смогут бесплатно протестировать качество связи оператора. Льготные условия доступны при подключении к тарифу «Мой онлайн» до 24 сентября 2023 года. После двухнедельного тест-драйва клиенты при желании могут внести абонентскую плату и продолжить пользоваться преимуществами тарифного плана. Подробности акции доступны на сайте проекта.

За 500 рублей в месяц тариф «Мой онлайн» включает: 20 ГБ мобильного интернета с бесплатным трафиком в популярных соцсетях и мессенджерах, 400 минут для звонков на другие мобильные номера домашнего региона и безлимитное общение с клиентами Tele2 по всей России. Также при своевременном внесении платы за тариф абоненты будут получать двойной пакет интернета каждые три месяца.

В тариф также включена опция Wink. Basic, которая открывает доступ к десяткам тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, видео от популярных блогеров и более чем сотне телеканалов. Смотреть контент можно под одним аккаунтом на пяти устройствах одновременно.

Tele2 дарит еще один приятный бонус, замораживая стоимость тарифного плана: при подключении или переходе на тариф «Мой онлайн» абонентская плата за него не изменится до конца 2024 года.

Кроме того, пользователям доступен бессрочный перенос неизрасходованных минут и гигабайтов, сервис «SOS-пакет», защита от нежелательных подписок и возможность менять накопленные минуты на фильмы от Wink и подписку «Wink Премиум», безлимитный трафик на интернет-сервисы и скидки на смартфоны.

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