Практика мечты: студентов встречают, обучают, еще и зарплату платят

На действующих предприятиях можно получить не только практические навыки будущей профессии.

София Уткина-Севастьянова – победитель кейс-чемпионата «Мираторга». Девушке всего 19 лет, она живет в Орле, куда семья перебралась из далекого Омска. Именно Сибири наша героиня обязана своей двойной фамилией: в центральной России такие – редкость.

София – тоже уникальный собеседник и наше интервью будет необычным: начнем его с конца.

- Что бы вы рассказали своим сверстникам, которые думают стать ветврачами?

- Хочется сказать: вкладывайтесь в дело, которому вы учитесь, если выбрали профессию, старайтесь развиваться в ней, испытайте свои силы в конкурсах. Если речь о ветеринарии, побывайте на разных площадках – птичники, свинофермы, КРС, и ветклиники. Чтобы понять: что вам вообще нравится, чем вы действительно хотите заниматься? И ни в коем случае не тратьте свое время на то, чтобы подрабатывать в других сферах ради денег. Потому что расходуется время, за которое вы можете получить ценные навыки, а они, к слову, очень хорошо окупаются, как например в «Мираторге». Это большая компания, где молодых специалистов действительно ждут, поддерживают и там можно профессионально вырасти.

От практики к теории

Лето Софии прошло не совсем обычно для каникул. Окончив третий курс Многопрофильного колледжа при Орловском аграрном университете, она увидела информацию о кейс-чемпионате.

- Это была уже вторая волна, в первой выбрали шесть финалистов, оставалось два места, рассказывает девушка. - Нужно было выбрать один из предложенных кейсов – реальных производственных проблем, и написать работу по ее решению. А я незадолго до этого была на производственной практике в холдинге на свиноводческой площадке «Косуличи» и поняла, что смогу выполнить задание.

- А на практику как вы попали в агрохолдинг?

- В колледже была информация, контакты. Я позвонила и меня пригласили. Работала под руководством ветеринарного врача Владимира Николаевича Жулина, который научил буквально всему. Я и как оператор работала, и как ветврач, со всеми процессами познакомилась в реальности. Работа интересная, коллектив – дружный.

- Студентам на практике действительно платят зарплату?

- Да, можно прийти на практику, многому научиться и получить реальные деньги. А я бы без этого опыта не смогла написать работу.

Презентация работы: важная часть конкурса.

Кейс-чемпионат

- Вернемся к конкурсу…

- Конечно, это было непросто. Но мне помогли преподаватель и директор нашего колледжа Светлана Николаевна Химичева и Елена Викторовна Бураева. Когда буквально через несколько дней позвонили и сказали, что я вышла в финал, была потрясена. А через неделю я уже была на другом свинокомплексе - «Молодовое».

- Как это получилось?

- В первом этапе побеждают наиболее креативные и экономически эффективные работы, а потом их авторов приглашают на реальное производство, чтобы воплотить в жизнь. Правда, тему уже на месте пришлось поменять на более актуальную. Но я даже выиграла, потому что хорошо разобралась не в одной, а сразу в двух задачах.

- То есть пока ваши однокурсники отдыхали на каникулах, вы работали?

- Да, вставать приходилось в пять утра, зато автобус, который подвозит сотрудников на ферму, останавливался практически у моего дома. Но это же уникальный опыт! Уникальные ветврачи Наталья Сергеевна Трубина и Иван Сергеевич Шишкин, которые с первого дня взяли надо мной шефство и очень помогали.

А позже приехал руководитель практики – главный ветеринарный врач орловского дивизиона Алексей Александрович Алехин. Он дал новую тему, я посмотрела обучающий семинар. И после этого получила в распоряжение экспериментальную ветеринарную площадку: выявляла наиболее эффективную стратегию лечения животных. А результаты оформила в виде презентации.

Верность делу начинает и выигрывает

- Волновались? Кто оценивал кейс?

- Очный этап проходил в Брянске, было профессиональное жюри. Даже не надеялась выиграть, если честно. Я была самая младшая из восьми финалистов: были студенты вузов из Калининграда, Краснодара, других регионов. Это уже не первая моя победа в профессиональном конкурсе, но самая значимая. Потому что я, как и другие участники, очень хочу работать в агрохолдинге.

Победители конкурса – будущая гордость отрасли.

- Это же одна из частей приза?

- Да, мне вручили сертификат на 100 тысяч рублей, и я подписала договор о том, что по окончании обучения получу здесь работу. Правда, я планирую пока продолжить учебу в вузе. Я с детства люблю животных, дома всегда были самые разные питомцы. И я понимаю, что производство продуктов питания – перспективная сфера, а агорохолдинг - отличное место для профессионального и карьерного роста.

Вместо P.S.

На самом деле Софии вовсе не обязательно откладывать свою мечту о работе до окончания учебы. В компании действует несколько молодежных проектов, один из них позволяет совмещать обучение в вузе и работу. Холдинг заключает договор с учебным заведением, и студент половину времени посвящает теории, а вторую – практике. И при этом получает солидную стипендию от предприятия.