Сливовый фестиваль, футбол и День кино: Куда сходить в Орле на выходных, 26 и 27 августа

Фото: сообщество "СЛИВА-ГРАД" ВКонтакте

Лето 2023 года подходит к концу, радуя орловцев солнечными нежаркими деньками. Скоро осень, а это значит, что у того, кто еще не успел наполниться радостными летними воспоминаниями на ближайший год, есть еще возможность заскочить в последний беззаботный вагон фестивальных, праздничных выходных. В ближайшие выходные жители и гости Орловской области смогут отправиться на Слива-град в Кромы, посетить в Спасском оперу «Ася», сходить на футбол, а также заглянуть на другие мероприятия, которые будут проходить на Орловщине.

СЛИВА-ГРАД

Радушные кромчане приглашают всех посетить в субботу II историко-гастрономический фестиваль «СЛИВА-ГРАД». Организаторы обещают, что гости праздника окунутся в атмосферу незабываемых впечатлений и ярких эмоций. Посетителей ждут выступления известных творческих коллективов и солистов, ярмарка сувениров и вкусная еда.

Фестиваль будет проходить на двух локациях. На площадке у старого фонтана пройдут «Ярмарка мастеров», экспозиция лучших работ конкурса творчества «Вдохновение цветом: благородный сливовый», «Сливовые радушные подворья» сельских поселений, муниципальных районов, театрализованное открытие фестиваля «Слива-Град», выступление военного оркестра Академии ФСО России и многое другое.

На Центральном стадионе пройдут программа от конного клуба «Вязки», «Сливовые потешки»: мастер-классы, блеск-тату, аква-грим, ростовые куклы, конкурсы, выставка исторических и военных костюмов, шоу мыльных пузырей.

КОГДА? ГДЕ?

26 августа, с 12:00

Поселок Кромы

ФК «ОРЕЛ» – «ДИНАМО-М»

У орловцев вновь появилась возможность посетить игру главного футбольного клуба региона. ФК «Орел» сыграет матч 17-го тура СФФ на домашнем стадионе против молодежки брянского «Динамо». Команда «Динамо-М» с 15 очками занимает 8 место в турнирной таблице Первенства СФФ «Центр». Отметим, что в первом круге «Орел» на выезде переиграл «Динамо-М» со счетом 2:0.

К субботнему матчу ФК «Орел» подходит с активом в 33 очка, пока наша команда делит третью строчку таблицы с «Атомом» из Нововоронежа.

Поддержать футболистов может любой желающий. Отметим, что вход на стадион бесплатный.

КОГДА? ГДЕ?

26 августа, 17:00

Центральный стадион имени Ленина

НОЧЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Для киноманов в областной столице подготовили бесплатные кинопоказы состоятся на футбольном поле в Детском парке перед памятником «Кони», а также в яблоневом саду Городского парка культуры и отдыха.

В семь вечера можно будет увидеть самый кассовый в истории российского кино фильм «Чебурашка». Следом за ним, в 21:00, покажут исторический фильм «Праведник». А в 12 ночи орловцам представят «Вызов» – первый в мире фильм, снятый в космосе.

КОГДА? ГДЕ?

26 августа, с 19:00

Детский парк и Городской парк культуры и отдыха

АСЯ

В музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» представят оперу Михаила Ипполитова-Иванова«Ася».

Впервые опера «Ася» была поставлена 28 сентября 1900 года в Москве Товариществом русской частной оперы. Послк Великой Отечественной войны про оперу позабыли, и еперь возрожденная постановка будет представлена в родовой усадьбе Ивана Сергеевича Тургенева.

Музыкальную редакцию произведения провел народный артист СССР Юрий Симонов. Сценическая редакция и постановка – заслуженного деятеля искусств РФ Александра Бармака. Дирижер – Алексей Шатский. Руководитель проекта – заслуженный деятель искусств РФ Валерий Ворона.

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КОГДА? ГДЕ?

27 августа, 16:00

Село Спасское-Лутовиново

ВОЙНА И МИР

Не можем не упомянуть, что орловцев также ждут в эту субботу на историко-литературном фестивале «Война и Мир» в Никольском-Вяземском. Мероприятие состоится в третий раз в родовом имении семьи Толстых.

Организаторы отмечают, что гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа: экскурсии по территории музея «Никольское-Вяземское», военно-историческая реконструкция сражения под Кульмом 1813 года, мастер-классы по ткачеству, изготовлению традиционных кукол, оберегов, экологического гобелена и открыток, концерт.

К интересу любителей современной литературы, на фестивале состоится финал межрегионального литературного конкурса «Золото русской литературы», где современные поэты и прозаики представят публике свои произведения. Участниками конкурса стали жители Москвы, Пермского, Приморского и Краснодарского краев, Челябинской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской областей и других регионов.

Вход на фестиваль свободный.

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КОГДА? ГДЕ?

26 августа, начало фестиваля в 10:00

Тульская область, Чернский район, село Никольское-Вяземское