Орловские спортсмены завоевали пять бронзовых и одну золотую медаль на Чемпионате России по каратэ

Чемпионка России Варвара Головина Фото: Елена Зябкина

Чемпионат России по каратэ в столице Орловщины проходит второй раз в истории. Первые главные соревнования страны состоялись в не таком далеком, но уже и не близком 2014 году. Орловскую область на состязаниях представляли спортсмены одной из сильнейших школ страны «Орел-Карат». Всего на Чемпионат России прибыли 350 участников из 44 регионов страны.

Торжественное открытие чемпионата ознаменовалось ярким шоу, в котором приняли участие популярные орловские артисты. В мероприятии поучаствовали также губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, генеральный секретарь Федерации каратэ России, мастер спорта международного класса, победитель первенства Европы и первенства мира по каратэ Антон Гаврилов.

– Сегодня знаковое событие для нашей области и города Орла. Чемпионат России по каратэ проходит у нас, в самом центре России. У нас хорошая школа каратэ - «Орел-Карат», и сегодняшние соревнования дадут новый импульс развитию данного вида спорта. Желаю всем победы, успехов и новых встреч на орловской земле, – отметил в приветственном слове глава региона.

Двумя днями ранее бронзовые медали завоевали орловские спортсмены Асиман Мамедов в категории 75 килограммов, Александр Калинин – 84 килограмма и Татьяна Миронова – 68+ килограммов. За день до финала третье место заняла мужская сборная Орловской области, а также историческую бронзу взяла женская сборная Орловщины по каратэ.

Посмотреть на красочное открытие и финальные поединки чемпионата собрался весь зал «ГРИНН ЦЕНТРА». Финал с участием орловской спортсменки Варвары Головиной состоялся сразу после торжественной церемонии. Выход на татами представительницы хозяев чемпионата ознаменовался овацией. Накал страстей был доведен до предела. На протяжении всего боя болельщики не утихали ни на минуту. Из разных уголков зала доносились разборчивые крики «Варя!» и «Орел!». По словам орловчанки, перед выходом она не волновалась по поводу масштаба соревнований – главным для нее был настрой на поединок с соперницей из Новосибирской области.

– У меня начинался чемпионат с такого чувства, что я не на Чемпионате России, а на каком-то Всероссийском турнире, который нужно просто уверенно выиграть. Мой тренер Алексей Ильич Панкратов сказал мне, что нужно работать и наслаждаться тем, что ты делаешь. Я с таким настроем и вышла на бой, – поделилась Варвара Головина.

Новоявленная чемпионка России прошла долгий путь из побед и поражений на пути к заветной золотой медали. В ее копилке множество медалей различных чемпионатов и первенств, но до сих пор в этой коллекции не было главной награды страны. Свою соперницу новосибирку Анастасию Разумных орловчанка победила со счетом 6:0.

– О домашнем чемпионате мы знали уже с сентября прошлого года. И с тех пор мы начали готовиться. С января начала выступать на Всероссийских соревнованиях, чтобы обкатать форму и прийти в нужной кондиции к Чемпионату. В марте ездила на сборы в Беларусь, чтобы подготовиться к «Кубку дружбы», который проходил в Минске. Выступила достаточно успешно. После, в мае одержала победу в первенстве ЦФО и отобралась на Чемпионат России, – рассказывает каратистка о подготовке к главному старту страны в 2023 году.

Готовил к старту, наставлял и поддерживал Варвару, не отходя далеко от татами, ее бессменный тренер Алексей Панкратов. Мужчина поделился эмоциями от победы подопечной, а также дал оценку выступлению сборной Орловской области по каратэ.

– Безумно счастлив, что все труды, которые проделали, они завершились такой яркой, эмоциональной, хорошей победой. Заслуженный результат, я считаю. Всегда говорил, что Варвара является одной из лучших спортсменок в стране, – отмечает тренер, – Главное было справиться с эмоциями в финале, показать, что она может. По поводу сборной, у нас на этих соревнованиях два исторических момента – во-первых, мы впервые выиграли шесть медалей Чемпионата России. Во-вторых, женская команда завоевала бронзу. То есть девочки у нас растут очень сильные, боевые, и я думаю, что в перспективе это будет золото.

Алексей Панкратов надеется, что к следующим соревнованиям орловская школа каратэ должна сможет более качественно выступить на Чемпионате России и завоевать больше медалей высшей пробы.

Не смотря на желания профессионалов стремиться только к победе, орловцам соревнования принесли массу удовольствия и позитива. И кто знает, возможно, совсем скоро юные зрители чемпионата смогут принести Орловщине новые золотые медали главных российских и мировых стартов.