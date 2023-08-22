Оставаясь в ритме жизни: «Ростелеком» обеспечил орловский турцентр стабильным интернетом и системой видеонаблюдения

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Цифровые сервисы в 21 веке стали неотъемлемой частью жизни любого человека. Одним нужна стабильная связь, другим необходим шустрый интернет, третьим – информационная и физическая безопасность во время путешествий, а некоторые хотят всего и сразу. Даже в поездках на природу мы не можем обойтись без инноваций. Все чаще городской человек старается сбежать от суеты и напряженности мегаполисов. Однако от работы и коммуникации с друзьями, родственниками и знакомыми отказаться сложно.

Поэтому приходится искать места отдыха на природе без отрыва от интернет-жизни. В Орловской области такое место есть. Это туристический центр «Сплав стихий», расположенный вблизи города Новосиль. Его основателями являются супруги Савушкины – Игорь и Ольга.

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В турцентре есть все для того, чтобы можно было провести время не только вдали от городского шума, но и с пользой, не отрываясь от внешнего мира и работы. Благодаря компании «Ростелеком» туристы могут пользоваться скоростным интернетом даже вдали от крупных центров. Провайдер провел оптоволокно от ближайшего узла связи и организовал доступ в интернет для административного здания комплекса. Затем развернул на всей территории центра услугу «Wi-Fi для бизнеса», которая позволяет одновременно входить в Сеть 50 пользователям.

Помимо этого, для повышенной безопасности отдыхающих и сохранности личных вещей оператор предоставил услугу «Видеонаблюдение», установив двенадцать антивандальных видеокамер в кафе и по периметру центра. Как рассказывает основатель кэмпинга Игорь Савушкин, упор делается на активный отдых – для туристов предлагаются услуги сплава на байдарках, площадка для пляжного волейбола, а также в распоряжении у отдыхающих большая территория для энергичных игр. Впрочем, как признается предприниматель, так называемый отдых «интернет-детокс» для средней полосы – это скорее недостаток, чем достоинство, он отмечает, что люди стремятся быть всегда на связи.

Именно поэтому размышляя над проектом глэмпинга в первую очередь встал вопрос обеспечения отдыхающих стабильным, высокоскоростным интернетом, а также безопасности посредствам исправного видеонаблюдения. – Мы рассмотрели несколько вариантов операторов и услуг проводного интернета, которые они предоставляют и остановились на «Ростелекоме». Приятным бонусом было, что провайдер подключает услуги без первоначального платежа.

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Их услуги оказались самыми выгодными из всех предлагаемых. Заодно с интернетом от компании мы подключили систему видеонаблюдения. Большим плюсом является то, что специалисты «Ростелекома» в круглосуточном режиме следят за работой видеокамер, и когда у нас вышла из строя одна из камер, они тут же сообщили нам о поломке. Позже работники компании приехали и заменили сломанную технику, – повествует Игорь Савушкин. На территории базы есть три отдельных подключения: для внутреннего пользования и открытого доступа.

Игорь рассказывает и о том, что люди часто заезжая на выходные в турцентр, и осознав комфортабельность условий, остаются в «Сплаве стихий» еще на некоторое время, работая по интернету дистанционно.

Начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса филиала Брянской и Орловской области ПАО «Ростелеком» Михаил Труфанов подчеркивает, что спектр услуг, предоставленных турцентру «Сплав стихий», доступен всем. – У нас нет разграничений по доступности каких-либо услуг, предоставляемых ПАО «Ростелеком», будь то компании или физические лица.

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В данном центре мы выполняли работы по построению инфраструктуры волокно-оптической линии связи, установили систему видеонаблюдения, проводной интернет и предоставили услугу Wi-Fi. Работы заняли около трех недель, однако весь комплекс мы организовывали в течение двух лет по потребности самого абонента, – сообщает Михаил Труфанов. Специалист «Ростелекома» отмечает, что постмониторинг всех сервисов ведется компанией на постоянной основе. Если что-то случается с видеонаблюдением, портами интернета или Wi-Fi.

А ведь именно стабильность интернет доступа и привлекает путешественников, ведущих свой блог или, работающих дистанционно. В связи с этим мы проверили стабильность связи и скоростной поток, эти показатели оказались достаточно высокими для отправки видеозаписи в мессенджере и публикации поста в соцсети. Теперь можно с уверенностью сказать, что отдых на природе в Орловской области, может быть не только полезным для физического здоровья, но и происходить вне отрыва от внешнего мира. Реклама ПАО Ростелеком