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Общество21 августа 2023 13:00

Игорь Артамонов: Окажем поддержку тем, кто в ней особенно нуждается

О выплате к 1 сентября детям из семей участников СВО липецкий губернатор сообщил в своем тг-канале
Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова дети участников СВО получат единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Прием заявлений начнется после утверждения порядка предоставления единовременной денежной выплаты к началу учебного года.

О начале приема документов будет сообщено через цифровую платформу «Патронаж», которой пользуется 94% семей участников СВО и на официальном сайте управления социальной политики, а также в социальных сетях. «Поддержка семей участников СВО – одна из первоочередных социальных задач. Опыт Липецкой области в этом вопросе взяла на вооружение вся страна. Начало учебного года - важное событие для каждой семьи, где есть дети. Поэтому было принято решение оказать поддержку тем, кто в ней сейчас особенно нуждается», – сказал Игорь Артамонов.

Обратиться за выплатой можно будет до 1 ноября 2023 года.

Подать документы можно будет:

- связавшись с соцкуратором,

- на портале «Госуслуги».

БИЗНЕС-ПРЕСС