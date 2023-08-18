Куда сходить и чем заняться на выходных в Орле, 19 и 18 августа

. Фото: Елена Зябкина

В августе погода балует орловцев жаркими днями, позволяющими до сих пор окунуться в водоемах родной земли, а также прохладными вечерами, дающими отдых от знойных полудней. Впрочем не смотря на это, можно уверенно сказать, что лето на Орловщине подходит к концу. И поэтому «Комсомолка» предлагает жителям и гостям региона не терять время даром, а посетить увлекательные, позитивные и расслабляющие мероприятия, которые пройдут на этих выходных.

КУХНИ НАЦИЙ

Гастрономический фестиваль «Кухни наций» угостит своих гостей разнообразными деликатесами и произведениями кулинарного искусства уже в эту субботу.

Свои кулинарные таланты представят Орловское отделение Ассамблеи народов России вместе с местными кафэ.

На празднике живота орловцы смогут продегустировать вкуснейшие блюда грузинской, армянской, туркменской, афганской, цыганской, таджикской, курдской, индийской и гаитянской, кухонь. У гостей хлебосольного мероприятия также появится возможность купить деликатесы с собой, приобрести национальные сувениры, поучаствовать в мастер-классах и увидеть выступление национальных коллективов.

КОГДА? ГДЕ?

19 августа, с 14:00 до 23:00

Улица Ленина

РУССКОЕ ЛЕТО. ZA РОССИЮ

Недалеко от гастрономического фестиваля, на площади Ленина пройдет фестиваль «Русское лето. Za Россию» Хедлайнером станет Александр Иванов и группа «Рондо». Начало концерта в 20:00.

Детская и спортивная зоны, а также зоны кастомизации будут работать с 13:00 до 18:00. В три часа дня начнется шоу «Сильнейшая нация мира», а площадка силового экстрима проработает до 17:00.

В пять вечера мастер-класс орловцам покажет танцовщик и блогер, победитель шоу «Танцы на ТНТ» Ильшат Шабаев. Помимо этого, перед гостями праздника выступят гости из Железногорска – кавер-группа «Так бывает» и орловская группа «Пляски».

КОГДА? ГДЕ?

19 августа, с 13:00

Площадь Ленина

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС В СПАССКОМ-ЛУТОВИНОВЕ

В эту субботу музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» приглашает на престольный праздник. Праздник в родном селе Ивана Тургенева начнется с богослужения в церкви Спаса Преображения с участием митрополита Орловского и Болховского Тихона и чина освящения яблок.

Орловцы и гости региона смогут окунуться в праздничную атмосферу народных гуляний с большой музейной программой, продегустировать яблочное варенье, увидеть ярмарку мастеров. Впервые в Спасском выступят ансамбль «Ливенские гармошки», гармонисты Геннадий Калмыков, Александр Мещеряков и Максим Строев, солист ОГЦК Николай Артемов и певица Татьяна Сидорова.

А кроме, организаторы обещают, что участников праздника ждет конкурс частушек и плясовых.

КОГДА? ГДЕ?

19 августа

Село Спасское-Лутовиново

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО КАРАТЭ

Событие всероссийского масштаба проходит в Орле второй раз в истории! Первый раз Чемпионат России в областной столице состоялся девять лет назад в 2014 году. За медали чемпионата сразятся 329 каратистов из 44 регионов России. Орловщину представляют 12 воспитанников школы «Орел-Карат». Награды разыграют в двух дисциплинах: кумитэ и ката. Несмотря на то, что соревнования уже стартовали, все финальные поединки пройдут в воскресенье в ТМК «ГРИНН».

КОГДА? ГДЕ?

19 августа, с 9:00, 20 августа, с 11:00

Кромское шоссе, 4

ВЫСТАВКА РАБОТ ЧЛЕНОВ ФОТОКЛУБА «БОЛХОВ»

Орловцам, тяготеющим к прекрасному, в эти выходные мы предлагаем посетить выставку работ фотоклуба «Болхов» в Орловском краеведческом музее. Выставка проходит в рамках Третьего фестиваля «Экология души», проводимого Орловским фотографическим обществом.

Свои работы фотографы из Болхова уже презентовали в Мценске, Новосиле, Белгороде. Теперь фотографии, посвященные красотам природы, народным праздникам, поколениям земляков, родному городу, будут представлены и в Орле.

(6+)

КОГДА? ГДЕ?

Выставка продлится до 12 сентября

Улица Гостиная, 2