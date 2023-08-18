Ребята из ДНР обрели новых друзей среди липецких сверстников

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Подошла к концу четвертая «Университетская смена» для юных жителей из городов Донецк, Ясиноватая, Енакиево, Торез, Макеевка и Южнокоммунаровск. Это заключительная смена сезона, а всего нынешним летом около 200 ребят из Донецкой Народной Республики стали участниками «Университетских смен» в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

«С ребятами занимались замечательные преподаватели и психологи, самые лучшие вожатые и волонтеры, – рассказали в управлении образования и науки Липецкой области. – Программа каждого дня была яркой и насыщенной: экскурсии, посещения музеев и исторических мест, самые разнообразные мастер-классы и тренинги, интерактивные лекции и игры, квесты и спортивные мероприятия. Каждый день был наполнен новыми знаниями, открытиями, дружбой, весельем, эмоциями.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Торжественная церемония закрытия «Университетской смены» получилась очень теплая и трогательная. Ребята получили именные сертификаты об освоении дополнительной общеразвивающей программы, памятные подарки и флешки с фотоальбомом. Все вместе пели песни, делились эмоциями и впечатлениями, танцевали и фотографировались. Организаторам было очень приятно слышать от ребят и их сопровождающих слова благодарности и добрые пожелания.

«Мы всегда рады пригласить юных жителей Донбасса в гости, – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Надеюсь, они нашли верных друзей среди липецких сверстников. Пусть эта дружба всегда помогает им в жизни, и в радостные дни, и в тяжелые минуты, как сегодня вся Россия поддерживает Донбасс в его стремлении к независимости».