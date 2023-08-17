В Орле оказали помощь семьям в сборе детей к 1 сентября

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Собрать ребенка в школу – задача сложная и затратная, тем более если доход на одного члена семьи составляет прожиточный минимум.

В преддверии дня знаний, 1 сентября, представители НКО «Социально-культурного фонда развития и инновации» при поддержке ООО “Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» оказали благотворительную помощь нескольким орловским семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в которых дети идут в первый класс.

«В современном обществе одной из ценностей является желание сделать мир лучше. Помощь нуждающимся — это не только благородное дело, но и один из важнейших элементов социокультурного развития. Благотворительная деятельность помогает сохранить человечность и правильное отношение к миру. Благие дела делают человека лучше и богаче духовно. Они рождают в душе приятные ощущения. В этом году наш Фонд поддержал несколько семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, в которых дети идут в первый класс. Мы оказали помощь в сборе первоклашек – приобрели и передали им школьные ранцы с ортопедической спинкой, необходимым набором канцелярских принадлежностей, а также наборы для творчества», - рассказывает Сергей Кутенев, Председатель попечительского Совета НКО «Социально-культурного фонда развития и инновации».

Коллектив «Социально-культурного фонда развития и инновации» выражает благодарность сотрудникам управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства города Орла за оказанное содействие в данном вопросе.