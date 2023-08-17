Студенческий отряд «Сетевик» на этой неделе завершил работу в филиале «Орелэнерго»

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В состав студенческого отряда «Сетевик» вошли 20 студентов электроэнергетических специальностей Орловского государственного аграрного университета, которые активно трудились в Орловском, Болховском, Новосильском, Кромском, Ливенском и Покровском районах электрических сетей в течение 1,5 месяцев.

Пройдя обучение по электробезопасности и охране труда, под руководством опытных наставников ребята выполнили широкий спектр работ: участвовали в плановых осмотрах трансформаторных подстанций, обходах линий электропередачи, восстанавливали надписи и диспетчерские наименования, помогали в расчистке трасс ЛЭП, проводили снятие показаний приборов учета, трудились на объектах благоустройства территорий Мценского и Новосильского районов.

Участники отряда «Сетевик» принимали деятельное участие в корпоративном Экофестивале, прошли исторический квест, посвященный 80-летию освобождения г. Орла от немецко-фашистских захватчиков, задавали профессиональные вопросы при встрече с руководством филиала, поддерживали в качестве болельщиков команду по хоккею «Орелэнерго» в товарищеских матчах с коллегами.

Руководители филиала дали высокую оценку профессиональным и личностным качествам будущих энергетиков и пригласили студентов на работу по окончанию учебного заведения.

«Бойцы студенческого отряда «Сетевик» показали трудолюбие и ответственное отношение к делу: они старательно и в срок выполняли поставленные задачи, получали практический опыт, взаимодействовали с профессионалами, узнавали новое в профессии. В их лице мы видим достойную подрастающую смену. Привлечение хорошо подготовленных молодых специалистов в энергетику является одной из ключевых задач «Орелэнерго», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Игорь Колубанов.