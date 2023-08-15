«Ростелеком» выступил техническим партнером интернет-трансляции XIII этапа чемпионата России по пляжному волейболу

.

Провайдер предоставил канал передачи данных на скорости 100 Мбит/с. Благодаря этому посмотреть матчи в режиме реального времени можно было на сайте Всероссийской федерации волейбола. Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «У “Ростелекома” большой опыт в организации каналов связи для видеотрансляции мероприятий любого масштаба.

В этом году состязания принимали сразу пять спортивных площадок Орла. В максимально сжатые сроки наши специалисты развернули канал связи, протестировали сигнал и организовали высокоскоростное цифровое соединение.

Благодаря онлайн-трансляции насладиться красивой игрой смогли десятки тысяч любителей пляжного волейбола из разных городов нашей страны». Алексей Берестов, руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области: «Стать площадкой для проведения соревнований всероссийского масштаба — почетная и вместе с тем очень серьезная миссия. Мы ответственно подошли к созданию всех необходимых, в том числе и цифровых, условий.

Благодарю “Ростелеком” за оперативную помощь в организации качественной трансляции столь масштабного для нашего региона события!» «Ростелеком» традиционно выступает техническим партнером важных мероприятий, которые проводятся на территории Орловской области. Широкий охват региона линиями связи позволяет провайдеру оперативно разворачивать телеком-инфраструктуру, обеспечивая скоростной доступ в Сеть по запросу заказчика. Подробнее о сервисах провайдера для корпоративных клиентов можно узнать на сайте «Ростелекома». Реклама ПАО Ростелеком